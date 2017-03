156 năm tù cho băng cướp xài mũ bảo hiểm

Sáng 20-9, sau một ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên án đối với Hồ Văn Lùng (SN 1977, ngụ quận Thủ Đức) và đồng phạm về các tội cướp tài sản, hiếp dâm, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



HĐXX đã tuyên phạt: Hồ Văn Lùng 18 năm tù, Phạm Văn Hùng 23 năm tù (cả hai bị cáo cùng phạm 3 tội cướp tài sản, hiếp dâm, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan); Lâm Văn Tài 10 năm tù, Lâm Văn Mèo 12 năm tù, Nguyễn Văn Tèo 14 năm tù, Lâm Văn Tuấn 13 năm tù, Lâm Văn Hai 6 năm tù, Đỗ Anh Huy 8 năm tù, Nguyễn Thanh Hoàng 6 năm tù, Nguyễn Văn Đây 6 năm tù, Hồ Văn Ten 15 năm tù, Phan Thành Hiệp 12 năm tù, Trần Văn Cảnh 7 năm tù cùng về tội cướp tài sản; Nguyễn Văn Đĩnh 5 năm tù về tội cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Lê Văn Tân 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Riêng Hồ Văn Tý và Bùi Thanh Hùng mới bị Công an TPHCM bắt ngày 20-8 sẽ xét xử sau.





Các bị cáo đang nghe tuyên án



Từ tháng 8- 2008 đến tháng 2-2009, với thủ đoạn bất ngờ ép xe, dùng mũ bảo hiểm tấn công người đi đường, Lùng và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 34 vụ cướp (chủ yếu xe gắn máy) tại các quận, huyện TPHCM và các tỉnh thành lân cận.Đây là một băng nhóm có tổ chức, địa bàn hoạt động rộng khắp, thủ đoạn công khai, táo bạo, bất ngờ, có khi trong một ngày thực hiện nhiều vụ trên cùng một địa bàn.Đa số các bị cáo đều có tiền án tiền sự, đặc biệt có cả bị cáo là cha con, anh em ruột trong gia đình cùng thành lập và tham gia băng cướp. Đó là bốn cha con Lâm Văn Mèo, Hai, Tài và Tuấn; ba anh em Lùng, Ten và Tý.Ngoài 34 vụ cướp xe máy, Lùng, Ten, Hùng, Hiệp còn dùng xuồng máy đi dọc sông Sài Gon để lợi dụng sơ hở của các chủ ghe hoặc tàu đang neo đậu để trộm cắp tài sản.Ngày 29-11-2004, cả bọn đã cướp trên xà lan chở sắt đồng thời Lùng, Hùng đã thực hiện hành vi hiếp dâm một phụ nữ.Theo V. Thư (NLĐO)