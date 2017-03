16 tuổi lĩnh án vì hiếp dâm tập thể nữ sinh

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 11h ngày 21/10/2011, hai bị cáo Nguyễn Vinh Linh và Võ Minh Nhớ, đang ngồi uống rượu trước cổng trường THPT ĐP2, thuộc huyện Đức Phổ. Phát hiện em N.T.L. (SN 1996, đang là học sinh lớp 10) đi bộ trước cổng trường ra nên Linh rủ L. vào ngồi chơi.







Hai đối tượng Linh và Nhớ tại phiên toà Hai đối tượng Linh và Nhớ tại phiên toà



Do quen biết từ trước nên L. vào. Nhậu đến khoảng 12h cùng ngày, Linh gọi điện thoại cho Trần Văn Phương, ở thôn Nga Mân, xã Phổ Cường bảo cho mượn nhà. Linh và Nhớ lên kế hoạch rủ em L. về nhà Phương nhậu và làm trò đồi bại với L.Linh, Nhớ rủ L. đi chơi, em L. đồng ý và theo Nhớ đến nhà Phương. Tại đây cả hai tên đã thay phiên nhau hiếp dâm em L.Sau khi hãm hiếp xong, bọn chúng chở L. đến trường THPT ĐP2. Vô lớp học nhưng cảm thấy tủi nhục nên em L. không học được và bỏ đi đến Trạm y tế xã Phổ Khánh mua thuốc ngủ tự tử chết. Nhân viên tế nghi ngờ nên không bán thuốc.Em L. đi bộ ra đường Quốc lộ 1A với ý định lao người vào xe ô tô đang chạy trên đường để tự tử nhưng được người bạn gái học cùng lớp phát hiện can ngăn nên không thực hiện được ý định tự tử. Riêng tên Linh và Nhớ sau khi hiếp dâm, sợ nạn nhân có thai nên nhờ người nhắn em L. mua thuốc ngừa thai uống.Gia đình em L. biết chuyện đã làm đơn tố cáo tên Linh và Nhớ. Công an huyện Đức Phổ đã bắt tên hai tên đồi bại trên.Theo Khả Di (Vietnamnet)