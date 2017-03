17 bị cáo cầm đầu gây rối tại các khu công nghiệp lãnh án

Các bị cáo tại tòa.



17 bị cáo gồm: Huỳnh Hồng An (20 tuổi ngụ Đồng Nai), Lưu Văn Phụng (19 tuổi ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Trường Hải (25 tuổi ngụ Nghệ An), Ngô Sỹ Toàn (19 tuổi ngụ Nghệ An), Lê Văn Phong (19 tuổi ngụ Khánh Hòa), Võ Văn Huy (23 tuổi ngụ Bạc Liêu), Nguyễn Thanh Bình (25 tuổi ngụ Đồng Nai), Nguyễn Trường Giang (22 tuổi ngụ Thanh Bình, Đồng Tháp), Triệu Quốc Khải (28 tuổi ngụ Hậu Giang), Nguyễn Văn Tuấn (24 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Lê Thanh Khang (25 tuổi ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Trường Giang (23 tuổi ngụ Tháp Mười, Đồng Tháp), Võ Hồng Thái (32 tuổi ngụ Đồng Nai), Hồ Xuân Hương (23 tuổi ngụ Nghệ An), Phạm Minh Trung (45 tuổi ngụ Đồng Nai), Đỗ Văn Phương (26 tuổi ngụ Đồng Nai), Nguyễn Thành Liêm (22 tuổi ngụ Kiên Giang) đều bị VKS huyện Nhơn Trạch truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng vào khoảng 19 giờ ngày 14-5-2014, thấy nhiều người tụ tập gây rối tại các KCN trên địa bàn huyện Nhơn Trạch để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan 981 trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam nên An đã điều khiển xe mô tô BS 60C2 19672 chở theo Phụng cầm cờ, tụ tập, dẫn đầu đoàn người hơn 100 người hò hét gây rối đập phá tài sản gây náo loạn, mất an ninh tại các KCN ở huyện Nhơn Trạch. Các bị cáo khác cũng cầm cờ dẫn đầu nhiều đoàn người, chạy xe lạng lách, đánh võng, hò hét gây mất an ninh trật tự. Một số bị cáo còn đập phá tài sản của các công ty. Sau đó, các bị cáo đều bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong số 17 bị cáo có những đối tượng là giang hồ từng vào tù ra tội nhiều lần hoặc bị lực lương cơ quan chức năng xử phạt hành chính nhiều lần. Cụ thể như các bị cáo: Võ Hồng Thái có một tiền án bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 15 năm tù về tội giết người và cướp tài sản; Hồ Xuân Hương có một tiền sự bị Công an huyện Nhơn Trạch xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích; Đỗ Văn Phương có ba tiền án đều về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Thành Liêm có một tiền án bị TAND TP.Rạch Giá (Kiên Giang) xử phạt bốn năm tù về tội cướp tài sản.

17 bị cáo bị TAND huyện Nhơn Trạch phạt mức án tù cụ thể như sau:

1. Huỳnh Hồng An (2 năm 4 tháng tù).

2. Lưu Văn Phụng (2 năm 4 tháng tù)

3. Nguyễn Trường Hải (1 năm 2 tháng tù)

4. Ngô Sỹ Toàn (1 năm 2 tháng tù)

5. Lê Văn Phong (1 năm 2 tháng tù)

6. Võ Văn Huy (1 năm 4 tháng tù)

7. Nguyễn Thanh Bình (1 năm 2 tháng tù)

8. Nguyễn Trường Giang (22 tuổi) (1 năm tù)

9. Triệu Quốc Khải (1 năm tù)

10. Nguyễn Văn Tuấn (1 năm 2 tháng tù)

11. Lê Thanh Khang (1 năm 2 tháng tù)

12. Nguyễn Trường Giang (23 tuổi) (1 năm 6 tháng tù)

13. Võ Hồng Thái (2 năm tù)

14. Hồ Xuân Hương (1 năm 6 tháng tù)

15. Đỗ Văn Phương (2 năm 4 tháng tù)

16. Nguyễn Thành Liêm (2 năm tù)

17. Phạm Minh Trung (1 năm 6 tháng tù)