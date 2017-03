17 tháng tù cho nhóm lâm tặc chém kiểm lâm

Các bị cáo Trần Quốc Hòa, Nguyễn Văn Thủy, Dương Trọng Hùng tại phiên tòa



Sáng ngày 27/2, TAND huyện Đô Lương (Nghệ An) mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét công khai vụ án “Chống người thi hành công vụ” đối với Trần Quốc Hòa (SN 1972) và Nguyễn Văn Thủy (SN 1974 cùng trú quán tại xóm 4, Đà Sơn, Đô Lương) và Dương Trọng Hùng (SN 1970, trú tại xóm 7, Thịnh Sơn, Đô Lương).Theo cáo trạng của VKSND huyện Đô Lương, khoảng 1h30 phút ngày 1/10/2011, Hạt kiểm lâm huyện Đô Lương nhận được tin báo trên tuyến đường liên huyện Thanh Chương - Đô Lương có hai ô tô vận chuyển gỗ trái phép.Đến 2h30 phút, tại địa bàn xã Nam Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) tổ công tác của Hạt kiểm lâm huyện Đô Lương tiến hành kiểm tra chiếc xe tải mang biển kiểm soát 37N - 4672 do tài xế Dương Trọng Hùng điều khiển và trên xe chở 40 tấm gỗ phiến và 11 khúc gỗ tròn. Toàn bộ số gỗ là gỗ táu, không có giấy tờ hợp lệ.Các cán bộ kiểm lâm Đô Lương đã yêu cầu lái xe đưa xe và tang vật về trụ sở để xử lý theo quy định nhưng tài xế Dương Trọng Hùng chống đối quyết liệt buộc Kiểm lâm Đô Lương phải phối hợp với đội Kiểm lâm cơ động số 2 để giải tỏa.Hùng đã gọi điện cho chủ gỗ là Trần Quốc Hòa đến để cướp lại gỗ bị thu giữ.Khi kiểm lâm viên Nguyễn Anh Tiến chuẩn bị lái xe về trụ sở hạt kiểm lâm Đô Lương thì bất ngờ bị một đối tượng dùng dao xông lên xe chém vào tay khiến anh Tiến bị ngất và phải đưa đến bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Một số đối tượng khác tiếp tục dùng hung khí, gậy gộc và đá tấn công lực lượng kiểm lâm làm nhiệm vụ. Chỉ đến khi có sự can thiệp của lực lượng Công an huyện Đô Lương thì các cán bộ kiểm lâm mới được giải cứu. Lợi dụng sự hỗn loạn, các đối tượng trên đã nhanh chân bỏ trốn.Đến ngày 3/10/2011, Trần Quốc Hòavà Nguyễn Văn Thủy-kẻ trực tiếp cầm dao chém đồng chí Tiến đã tới trụ sở Công an huyện Đô Lương đầu thú.Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.Anh Nguyễn Anh Tiến không yêu cầu khởi tố hình sự và đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Thủy do giữa hai bên đã có sự thỏa thuận về bồi thường về trách nhiệm dân sự. Riêng chủ gỗ Trần Quốc Hòa, năm 2002 đã bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 7 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và đã thi hành án xong vào năm 2007.Áp dụng khoản 1 điều 257 Bộ Luật Hình sự và các tình tiết giảm nhẹ, TAND huyện Đô Lương đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Hòa 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Thủy 6 tháng tù treo và Dương Trọng Hùng 5 tháng tù treo.Theo Hoàng Lam - Doãn Hòa (Dân trí)