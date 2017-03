18 năm tù cho nguyên cán bộ phường lừa bán đất của dân

Tháng 9-2007, bà Phạm Thị Kim Quy, trú tại phường Hạ Đình đến gặp Nguyễn Hồng An để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng lô đất giãn dân được chính quyền địa phương cấp năm 1993 cho con trai bà là anh Nguyễn Việt Hùng.

Tháng 10-2007, bà Trần Thị Quy, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân nhờ An mua một lô đất. Sẵn có giấy tờ của bà Phạm Thị Kim Quy, An đã viết giả giấy bán đất mang tên anh Nguyễn Việt Hùng bán cho An. Sau đó, An đưa những giấy tờ làm giả cùng với hồ sơ giấy tờ đất của bà Phạm Thị Kim Quy cho bà Trần Thị Quy rồi dẫn đi xem lô đất và thỏa thuận bán với giá 340 triệu đồng. Đến thời điểm giao hẹn nhưng không thấy An đưa "sổ đỏ", bà Trần Thị Quy hỏi mới biết đã bị lừa.

Tương tự, An đã lừa bán cho chị Vũ Thị Huyền, trú tại phường Khương Đình, một lô đất lấy 90 triệu đồng; anh Phạm Minh Tuấn, trú tại phường Khương Mai, quận Đống Đa một lô đất lấy 210 triệu đồng...

Ngoài việc lừa đảo các bị hại trên, An còn lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại khác bằng cách làm hộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.