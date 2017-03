18 tuổi nhận án phạt chung thân

Sự việc xảy ra trước đó vào khoảng 17h ngày 14/5/2009, Phan Quốc Đạt, Lê Văn Thành và Vũ Văn Bình uống rượu tại quán của chị Đặng Thị Thư ở xã Văn Thành, huyện Yên Thành thì anh Nguyễn Đức Hoàng (bạn Bình) đến gọi anh Bình về nhà có anh Trần Minh Tứ gặp.

Thấy anh Hoàng vào quán, Đạt nói "Lại đây chào bọn tao một chén rồi đi đâu thì đi". Anh Hoàng cầm chén rượu chúc mọi người thì Đạt cầm chén rượu hất vào mặt anh Hoàng làm anh hoảng sợ chạy ra ngoài.

Sau khi có ma men vào người, Đạt rủ Thành đi tìm anh Hoàng để "nói chuyện". Khi cả hai đi qua ki - ốt sửa chữa điện tử của anh Trần Minh Tứ thấy có nhóm thanh niên đang đứng chơi, trong đó có anh Hoàng Văn Chín đứng chống nạnh. Đạt xuống xe hỏi "mày xắn ống tay để đánh tao à", vừa dứt lời Đạt dùng tay tát vào mặt anh Chín rồi tiếp tục dùng điếu thuốc hút dở bắn vào mặt anh Chín mặc cho anh Chín đang phân trần nguyên nhân.

Bất ngờ vì bị đánh, anh Chín tiến sát lại Đạt thì đối tượng chạy vào quán chị Thư lấy dao nhưng bị chủ quán cản lại, thấy hai vỏ chai bia để cạnh đó, Đạt xách chạy ra ngoài để đánh anh Chín thì Thành điều khiển xe máy đến chở đi.

Cả hai bỏ đi được một đoạn thì quay xe trở lại quán anh Tứ tìm Chín nhưng lúc đó mọi người bỏ đi. Thành và Đạt tiếp tục đèo nhau đi quanh xóm Hai, xã Văn Thành để tìm đánh anh Chín. Trên đường đi, Thành trẽ vào quán anh Vũ Văn Vân lấy một ống túyp nước dài 42cm, đường kính 3cm.

Vừa phát hiện thấy anh Chín ngồi sau xe máy anh Tứ đang đi trên đường. Bọn chúng vượt lên chặn trước đầu xe, thấy vậy anh Chín nhảy xuống khỏi xe máy bỏ chạy. Thành và Đạt đuổi theo khoảng 100m nhưng không đuổi kịp, bọn chúng quay trở lại lấy xe máy tiếp tục rượt đuổi.

Chạy bộ đuối sức kèm thêm việc 2 đối tượng trên đi trên xe máy nên anh Chín chỉ chạy được khoảng 400m nữa là bị đuổi kịp. Thành dùng ống túyp vụt vào mông và chân làm anh Chín ngã lăn xuống ruộng, Đạt không chịu buông tha chạy xuống kéo anh Chín lên và bắt quỳ xuống trước mặt.

Anh Chín hoảng sợ quỳ xuống van xin đừng đánh nhưng Đạt đã dùng vỏ chai bia đập vào đầu làm anh Chín đổ sập người xuống đất và lăn xuống ruộng nước một lần nữa. Đến lúc đó Thành mới nói "đánh thế được rồi, đi thôi", vẫn hậm hực trong người Đạt cầm vỏ chai bia còn lại ném về phía anh Chín rồi cả hai bỏ đi.

Người dân ngay sau đó đưa anh Chín đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Nghệ An nhưng do vết thương quá nặng nên anh không qua khỏi.

Bản giám định pháp y số 63 ngày 8/5/2009 của Tổ chức giám định pháp y tỉnh Nghệ An kết luận, anh Chín chết do vỡ xương hộp sọ vùng đỉnh, chảy máu nội sọ do bị đánh.

Tại phiên tòa sáng nay 22/9, hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Quốc Đạt tù chung thân và Lê Đức Thành 20 năm tù vì tội giết người, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.