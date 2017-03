19 hệ thống camera của Úc giá 270 tỉ đồng?

“Tủ bù nhìn” vẫn dọa được người vi phạm Theo BRAC, trong hệ thống này, các tủ (kèm máy) với giá trung bình 5 tỉ đồng/cái, được đặt cố định ở những nơi thường xảy ra tai nạn, vi phạm giao thông. Tuy vậy, máy này có thể di chuyển đi để đặt vào các tủ khác nhau, tạo được linh hoạt cho chủ đầu tư khi muốn lắp đặt nhiều tủ nhưng muốn mua ít máy để giảm chi phí. Ví dụ, trên một tuyến đường có 10 tủ nhưng có thể chỉ cần một máy. Người đi đường khi thấy tủ (cố định) nhưng vẫn không biết tủ nào hoạt động, tủ nào không nên sẽ chấp hành quy định, không phóng nhanh vượt ẩu, giúp kéo giảm TNGT. BRAC khẳng định đã tư vấn, thực hiện dự án tương tự ở 10 tỉnh, thành như Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, TP.HCM (Trạm thu phí quốc lộ 1 An Sương-An Lạc), Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ... Riêng ở tỉnh BR-VT, dự án vẫn chưa được duyệt hạng mục cụ thể. Các con số đưa ra chỉ là ước tính (như 97 tỉ đồng là cho giai đoạn 1, dự kiến đặt tám tủ tốc độ, 14 trụ gắn camera kèm hệ thống camera quan sát và hệ thống loa phát thanh… trên quốc lộ 51). Tùy mức độ hạng mục mà chủ đầu tư yêu cầu, BRAC sẽ lên danh sách, dự toán chi phí cụ thể. ________________________________ Quốc lộ 51 qua tỉnh BR-VT có nhiều điểm giao cắt và lưu lượng phương tiện đông đúc, nhất là vào các ngày cuối tuần và dịp lễ, tết. Năm 2015, CSGT tỉnh BR-VT đã xử phạt trên 17.000 vi phạm trên quốc lộ 51 với tổng số tiền gần 14 tỉ đồng.