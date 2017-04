19 người được thả, cam kết không truy cứu dân Đồng Tâm

Lúc 14g30, bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm đã đọc biên bản do ông Nguyễn Đức Chung vừa ký với nội dung cam kết đảm bảo đúng quyền lợi cho người dân Đồng Tâm sau khi xác định diện tích đất tranh chấp là quốc phòng hay nông nghiệp; không truy cứu trách nhiệm hình sự với người dân trong sự việc hôm 15-4. Lúc 14g30, bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm đã đọc biên bản do ông Nguyễn Đức Chung vừa ký với nội dung cam kết đảm bảo đúng quyền lợi cho người dân Đồng Tâm sau khi xác định diện tích đất tranh chấp là quốc phòng hay nông nghiệp; không truy cứu trách nhiệm hình sự với người dân trong sự việc hôm 15-4.

Trước đó, 12 giờ 54 ngày 22-4-2017, ngay sau khi kết thúc buổi đối thoại, người dân Đồng Tâm đã đưa Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến Nhà văn hóa thôn Hoành để thăm các cán bộ, chiến sĩ bị giữ từ ngày 15-4.



Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tới Nhà văn hóa thôn Hoành để thăm những cán bộ, chiến sĩ bị giữ từ ngày 15-4. Ảnh: TP

Sau buổi đối thoại với người đứng đầu TP, bà con nhân dân Đồng Tâm tỏ ra rất phấn khởi, tin tưởng. Họ dẫn đường để Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đến Nhà văn hóa thôn Hoành thăm những cán bộ, chiến sĩ của mình.

Trong ít phút nữa, người dân Đồng Tâm sẽ tiến hành trao trả tất cả 19 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội đã bị họ giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành từ ngày 15-4 đến nay.

Hàng trăm người dân xã Đồng Tâm đã có mặt tại Nhà văn hóa xã Đồng Tâm, nơi 19 cán bộ, công an huyện Mỹ Đức đang bị người dân giữ, để đón đoàn công tác của TP Hà Nội do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đến bàn giao người.

Đoàn công tác do Chủ tịch Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đã vào đến nhà văn hóa và tiếp xúc, thăm hỏi 19 cán bộ, chiến sĩ bị giữ. Sức khỏe của tất cả 19 cán bộ, chiến sĩ vẫn tốt. Việc trao đổi thảo luận về vấn đề thả người vẫn đang được tiếp tục, biên bảo giao trả người đang được tiến hành. Trong khi đó, bà con dân làng đang mang quần áo, dụng cụ, trang thiết bị, tài sản của chiến sỹ cán bộ hôm bị dân giữ trao trả lại.

Trước đó, ngày 30-3, công an TP Hà Nội khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng ở Đồng Tâm. Ngày 15-4, khi công an Hà Nội thực hiện việc bắt 4 người dân ở đây để điều tra vụ án trên thì người dân đã tổ chức bao vây, bắt chặn lực lượng chức năng đến làm việc tại xã Đồng Tâm, giữ 38 cán bộ, chiến sỹ công an.

Ngày 17-4, người dân đã thả 18 người. Ngày 21-4, người dân tiếp tục thả ông Đặng Văn Cảnh - trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức, còn giữ 19 người cho đến hôm nay 22-4.

Nhà văn hóa thôn Hoành đông nghẹt người. Ảnh: TP