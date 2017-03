2/3 Công viên Lê Văn Tám bị ảnh hưởng

“Hiện dự án đã có thiết kế chi tiết nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa có giấy phép xây dựng. Trong đó, vướng mắc chính là chưa xác định được phần đất nào được miễn tiền sử dụng đất, phần nào không được miễn và đơn giá cho thuê đất đối với phần không được miễn là bao nhiêu”. Ông Lê Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển không gian ngầm (IUS) - chủ đầu tư của dự án bãi đậu xe ngầm tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP.HCM), cho biết tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 18-8.

Theo ông Tuấn, quá trình thi công dự án dự kiến diễn ra trong 30 tháng. Hiện IUS đã nhận bàn giao khoảng 1.300 m2 ở trung tâm công viên để tiến hành khoan cọc nhồi phục vụ việc khảo sát thiết kế xây dựng công trình. Khi dự án chính thức khởi công việc xây lắp thì phần diện tích công trình chiếm dụng khoảng 40.000 m2 (trong tổng số diện tích của công viên là 62.000 m2). “Chúng tôi sẽ rào lại và triển khai thi công trong phạm vi rào vây và phương pháp thi công là đào hở. Khi diện tích công viên bị thu hẹp, số lượng cây xanh bị giảm đi nên đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc vui chơi, giải trí của người dân thành phố” - ông Tuấn nói.

Hoạt động vui chơi, giải trí của người dân TP tại Công viên Lê Văn Tám sẽ bị ảnh hưởng trong suốt 30 tháng thi công dự án. Ảnh: HTD

Ngoài ra, theo báo cáo thuyết minh thiết kế sơ bộ khôi phục Công viên Lê Văn Tám do Công ty THE Engineering Việt Nam thực hiện, việc thi công công trình theo phương pháp đào hở sẽ ảnh hưởng đến một số lượng cây xanh nhất định của công viên. Trong đó, tại phần nóc hầm sau khi thi công sẽ được phủ lại một lớp đất dày 1,5-2 m sẽ không thể trồng lại các cây gỗ cao nên có 28 cây gỗ (gồm sao đen, nhạc ngựa, me tây, điệp, sò đo cam, dừa, lim xẹt…) sẽ bị chặt bỏ.

Theo Sở GTVT, khi thi công sẽ có 360 cây bị ảnh hưởng, trong đó 332 cây được di dời. Ông Tuấn cho biết sẽ thuê Công ty Công viên cây xanh TP di dời về vườn ươm để chăm sóc trên 300 Cây xanh và sau đó sẽ trồng lại ở công viên. Ông Tuấn cũng cho hay sẽ xén bớt một phần vỉa hè của các tuyến đường bao quanh công viên (Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu và Hai Bà Trưng) để bố trí thêm các làn đường nhằm không gây kẹt xe cho khu vực, không ảnh hưởng đến hiện trạng giao thông trên các trục đường lân cận trong thời gian xây dựng và khai thác.

Trước câu hỏi về thông tin hiện IUS đang đàm phán, chuyển nhượng dự án cho một đối tác nước ngoài, ông Tuấn cho biết quy định hiện nay không cấm chuyển nhượng dự án và không cấm nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư tại Việt Nam. “Nhưng với dự án này, IUS sẽ làm chủ đầu tư ít nhất trong 10 năm” - ông Tuấn khẳng định.

MINH PHONG