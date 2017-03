2 năm tù cho chủ gara lái thử xe của khách gây tai nạn

Bản án được TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội tuyên chiều qua, với Nguyễn Trung Nguyên (36 tuổi) là chủ xưởng sửa chữa ôtô tại phố Yên Sở. Đầu tháng 4 năm ngoái, một khách hàng mang chiếc Chevrolet đến bảo dưỡng. Ngày 10/4/2012, trước hẹn trả cho khách, Nguyên lái xe ra đường với lý do "đi kiểm tra".



Gần 15h, tại đường Tam Trinh, đoạn gần siêu thị Metro, Nguyên tông xe vào vỉa hè ,đâm bà Bùi Thị Hạng (66 tuổi) đang ngồi bán nước trước cửa nhà. Vụ tai nạn do Nguyên gây ra khiến bà Hạng tổn hại gần 85% sức khỏe, giờ phải nằm bất động.



Bị xét xử về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, Nguyên khai đi trên đường Tam Trinh với tốc độ 40km một giờ. Do xe nổ lốp trước, Nguyên lạc tay lái, không kịp xử lý tốc độ. "Bị cáo quá bất ngờ, khi có giảm giác xe húc vào vật cứng bên phải đường và dừng lại thì mới biết đã gây tai nạn", Nguyên trình bày.



Nguyên lùi xe, chạy thêm được khoảng 50 mét thì bị người nhà bà Hạng bao vây giữ lại. Nguyên cho biết khi lái xe tinh thần tỉnh táo, không sử dụng chất kích thích, rượu bia. Bị cáo có bằng lái, đi xe một mình.



Sau tai nạn, gia đình bị hại yêu cầu bồi thường tổng chi phí hơn 2,7 tỷ đồng. “Mẹ tôi đang khỏe mạnh, giờ phải thở bằng ống túi dẫn khí, hút dịch liên tục. Gia đình phải bán mọi tài sản, đi vay nặng lãi để chăm sóc cho cụ hơn một năm qua”, con trai bà Hạng nói.



Nguyên không đồng ý với lý do vượt quá khả năng tài chính nên hơn một năm qua việc bồi thường vẫn chưa được giải quyết. “Lỗi do tôi, xin lỗi toàn thể gia đình. Tôi xin được khắc phục hậu quả theo khả năng của mình”, Nguyên trình bày trong lời nói sau cùng tại tòa.



Xem xét các căn cứ về bồi thường, TAND quận Hoàng Mai tuyên bị cáo Nguyên phải chi trả gần 840 triệu đồng cho bị hại, hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi nạn nhân qua đời. Ngoài mức phạt trên, Nguyên còn phải thi hành bản án 2 năm tù giam.





