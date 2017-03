2 năm tù cho thiếu tá CSGT hiếp nữ doanh nhân

Nguyên thiếu tá CSGT Ngô Tuấn Dũng trước vành móng ngựa



Theo Tr.Đức (NLĐO)

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự bị cáo Ngô Tuấn Dũng (SN 1974, trú tại Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão - TP Hải Dương), nguyên thiếu tá Phòng Cảnh sát Giao thông Bộ-Sắt thuộc Công an tỉnh Hải Dương, phạm tội hiếp dâm nữ doanh nhân Vũ Thị Kim Luyến (SN 1980, trú tại xã Minh Tân, huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương).Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình làm nhiệm vụ, bị cáo Dũng có quen biết chị Luyến.Đến trưa 29-8-2012, đang hát karaoke cùng bạn ở nhà hàng Long Hải ở thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh thì Dũng, lúc này đang là thiếu tá CSGT thuộc Công an tỉnh Hải Dương, đã điện thoại cho chị Luyến mời đến hát nhưng nữ doanh nhân này từ chối.Ít phút sau, Dũng lại gọi điện xin chị Luyến cho một chuyến xe để chở Dũng từ thị trấn Mạo Khê về đội CSGT ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Chị Luyến đã đồng ý và đi xe ô tô Toyota Fortuner biển kiểm soát 34M-2858 từ Kim Tân, huyện Kinh Môn đến nhà hàng Long Hải.Đến nơi, chị Luyến vào hát được 4-5 bài thì mọi người ra về. Dũng bảo để Dũng cầm vô lăng và chị Luyến đã đồng ý ngồi bên ghế phụ. Trên đường, Dũng liên tiếp rủ chị Luyến vào nhà nghỉ ở ven đường để “tâm sự” nhưng bị từ chối.Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, huyện Đông Triều, Dũng lái xe thẳng vào khu vực sân nhà nghỉ Hương Lan và bảo chị Luyến lên phòng để quan hệ tình dục. Lần nữa bị từ chối, Dũng liền khóa cửa xe ô tô rồi nhoài người từ ghế lái sang ghế phụ đè lên người chị Luyến.Khi chị Luyến kêu cứu và đẩy Dũng ra thì Dũng liền gí tay vào mang tai đe dọa: "Nằm yên không tao bắn chết". Sợ hãi nên chị Luyến không dám chống cự để mặc Dũng thực hiện hành vi. Lúc này, chị Nguyễn Thị Ngọc, là nhân viên nhà nghỉ Hương Lan, đi đổ rác nhìn thấy Dũng đang đè lên người chị Luyến nhưng nghĩ rằng đôi nam nữ yêu nhau đang "quan hệ".Khoảng 2-3 phút sau, thấy vật gí ở tai trái ấm nên mở mắt ra và thấy đó là tay Dũng chứ không phải là súng nên chị Luyến đã đẩy Dũng ra và nhẩy xuống ghế sau. Không buông tha, Dũng nhẩy theo và định tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu nhưng nữ doanh nhân này chống cự.Trong khi bị Dũng đè lên người, chị Luyến nói khó thở, bị tụt huyết áp và đòi bật điều hòa trong xe ô tô rồi nhân cơ hội Dũng sơ hở đã tông cửa xe lao vào nhà nghỉ kêu cứu.Chủ nhà nghỉ cùng nhân viên nhà nghỉ đưa chị Luyến vào phòng lấy quần áo cho nạn nhân mặc. Lúc này, Dũng ở trong xe mặc lại quần áo thì anh Nguyễn Hữu Trống, là bảo vệ nhà nghỉ, nhìn thấy.Ngay sau đó, Công an huyện Đông Triều, Công an xã Thủy An đã có mặt lập biên bản.Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, vị nguyên thiếu tá CSGT này đã không thừa nhận hành vi hiếp dâm đối với chị Luyến. Dũng chỉ khai nhận có điện thoại rủ chị Luyến đến nhà hàng Long Hải hát karaoke.Trên đường về chị Luyến trực tiếp lái xe, còn Dũng ngồi ghế phụ ngủ do say rượu. Khi tỉnh dậy đã thấy chị Luyến mở cửa lao ra khỏi xe chạy vào nhà nghỉ Hương Lan.Tuy nhiên căn cứ vào các lời khai của bị hại, nhân chứng, Hội đồng xét xử khẳng định Ngô Tuấn Dũng phạm tội hiếp dâm và tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù giam.