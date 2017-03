2 tháng cuối năm không tăng giá điện, giá dịch vụ y tế

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước; tích cực đôn đốc, mở rộng cơ sở thuế và thu hồi nợ đọng thuế; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá tính thuế. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên và sử dụng tài sản công. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định đúng giá trị quyền sử dụng đất theo cơ chế thị trường khi thực hiện đấu giá, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất của các cơ quan, đơn vị, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bên cạnh đó, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành theo dõi sát giá cả các mặt hàng thiết yếu để có giải pháp điều hành phù hợp, kiểm soát lạm phát trong phạm vi Quốc hội giao; không tăng giá điện, giá dịch vụ y tế trong hai tháng còn lại của năm 2016. Tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại dịp cuối năm. Phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong tháng 11-2016.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm và chuẩn bị các dự án mới; nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù về quản lý, thực hiện đầu tư các nút giao thông quan trọng trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chuẩn bị phương án bảo đảm phương tiện vận tải phục vụ nhân dân dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo tiếp tục giảm phí BOT tối thiểu ở 19 trạm thu phí trong năm 2016.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức Hội nghị toàn quốc về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu, đề xuất giảm tỉ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp để giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng cơ chế tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở mỗi cấp học; công bố số lượng sinh viên ra trường có việc làm ở từng trường đại học, từng ngành học; nghiên cứu cơ chế gia đình đánh giá nhà trường, lớp học. Tăng cường công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức và hướng dẫn cụ thể phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2017.

Bộ Tư pháp kiểm soát chặt chẽ việc đề xuất xây dựng các dự án luật, pháp lệnh mới, bảo đảm sự cần thiết, hiệu quả, đủ nguồn lực xây dựng và triển khai. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật và thi hành pháp luật. Rà soát, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc ban hành thông tư của các bộ, cơ quan ngang bộ, chấm dứt tình trạng nợ đọng.

Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh đang gây vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, đánh giá các rà soát, kiến nghị, báo cáo Chính phủ.

Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Chỉ thị về tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 11-2016. Phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu, xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả công việc của các cơ quan hành chính.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp thông tin, tuyên truyền sai sự thật, gây mất ổn định xã hội. Các bộ, cơ quan, địa phương chủ động thông tin kịp thời về những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nắm chắc diễn biến tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc phòng. Bộ Công an tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tổng rà soát điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, trước mắt ở các thành phố lớn; tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, nhất là dịp cuối năm và tết Nguyên đán...