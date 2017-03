2 xe máy va nhau, 3 người chết, 3 người bị thương

Hồi 21h00 ngày 7/3/2013, tại tỉnh lộ 390, địa phận xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, xe mô tô BKS 34N7- 4635, do anh Nguyễn Văn Vy, 26 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà điều khiển hướng xã Tiền Tiến đi xã Tân An, phía sau chở 3 người gồm: Nguyễn Hữu Việt, 26 tuổi, ở xã Vĩnh Lập; Ngô Thị Dung, 20 tuổi, Ngô Thị Oanh, 18 tuổi, cùng ở xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, va chạm với xe mô tô BKS 34P6- 2280 do anh Phạm Văn Hải, 25 tuổi, điều khiển hướng ngược chiều, sau xe chở Bùi Duy Minh,34 tuổi, cùng ở xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà.

Hậu quả làm anh Hải, anh Việt, chị Oanh chết còn anh Vy, anh Minh và chị Dung bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.





Theo Đoàn Quang (CAND)