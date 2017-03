20 năm đòi bồi thường vì bị giam xe

Ngày 13-5, sau khi xét hỏi, TAND TP.HCM quyết định hoãn xử vụ ông Đặng Đạo và Võ Văn Vinh kiện Công an TP.HCM và Công ty Vikamex (Bộ Thương mại) đòi bồi thường thiệt hại vì cả hai ông cho rằng bị “giam xe oan”.

Vụ án đã qua 10 lần xét xử, kéo dài gần 20 năm vẫn chưa có hồi kết.

Tai bay vạ gió

Theo hồ sơ ban đầu, tháng 2-1992, ông Đạo đại diện cho 10 chủ xe tải ký hợp đồng vận chuyển gỗ từ Campuchia về TP.HCM cho Công ty Vikamex. Trong một chuyến chở gỗ, một số xe tải đổ gỗ xuống Sông Bé theo lệnh riêng của vài cán bộ trong Vikamex. Ông Đạo báo lại sự việc cho Vikamex và rắc rối bắt đầu phát sinh.

Vikamex cho rằng ông Đạo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa nên yêu cầu Công an TP.HCM tạm giữ xe của ông Đạo, ông Vinh (không lập biên bản). Sau 19 tháng tạm giữ xe và điều tra không có kết quả, Công an TP đình chỉ vụ án, trả xe lại cho các khổ chủ.

Nhận hai chiếc xe trong tình trạng bị hư hỏng nặng, hai ông cho rằng Vikamex và cơ quan chức năng giữ xe trái phép gây thiệt hại nên kiện ra TAND quận 1 (TP.HCM) đòi bồi thường 359 triệu đồng.

Ông Vinh cương quyết theo đến cùng vụ kiện. Ảnh: HY

Kỳ án gần 20 năm

Năm 1995, TAND quận 1 xử sơ thẩm lần đầu, tuyên buộc Vikamex phải bồi thường cho hai chủ xe 196 triệu đồng. Xử phúc thẩm lần đầu, TAND TP tăng mức bồi thường lên gần 340 triệu đồng.

Bản án phúc thẩm này bị kháng nghị giám đốc thẩm và bị hủy vì vụ việc không thuộc thẩm quyền của cấp huyện, TAND quận 1 thụ lý là sai. Sau đó TAND TP vào cuộc, xử sơ thẩm lần hai, cũng buộc Vikamex bồi thường nhưng rút bớt số tiền xuống còn hơn 140 triệu đồng.

Năm 1998, xử phúc thẩm lần hai, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM lại hủy án vì cho rằng cấp sơ thẩm xác định sai tư cách bị đơn. Theo tòa, phải xác định Công an TP.HCM là bị đơn chứ không phải Công ty Vikamex.

Xử sơ thẩm lần ba, TAND TP xác định Công an TP và Vikamex là đồng bị đơn vì cả hai có lỗi trong việc giữ xe nên buộc liên đới bồi thường gần 500 triệu đồng. Phán quyết này tiếp tục bị hủy trong phiên phúc thẩm lần ba vì tòa sơ thẩm chưa tính đến việc trượt giá trong chuyện bồi thường.

Cuối năm 2005, TAND TP ra quyết định chuyển vụ án ra TP Quy Nhơn (Bình Định) - nơi cư trú của hai nguyên đơn vì cho rằng đây là vụ “đòi bồi thường do bị oan trong tố tụng”. Sau khi có khiếu nại, TAND TP mới chịu giữ hồ sơ lại giải quyết. Năm 2007, tòa này xử sơ thẩm lần bốn, buộc Công an TP bồi thường cho hai chủ xe hơn 26 triệu đồng để sửa hai chiếc xe bị hư, còn các thiệt hại khác thì tòa “miễn”.

Phúc thẩm lần thứ bốn hồi tháng 8-2008, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM lại hủy án vì cấp sơ thẩm không tính đến khoản mất thu nhập của hai ông từ hai chiếc xe trong thời gian chúng bị “giam oan”.

Sau đó bản án này tiếp tục hủy cho đến hiện nay vì những sai sót khác nhau...

Lại tìm thêm chứng cứ

Tại phiên xử sơ thẩm hôm qua, ông Vinh yêu cầu: “Công an TP.HCM bồi thường tổn thất cho tôi do bị giam xe là 172 triệu đồng, Công ty Vikamex bồi thường 184 triệu đồng”.

Tương tự, ông Đạo (ủy quyền cho ông Vinh) cũng đòi bồi thường số tiền tương đương.

“Trong hồ sơ công an cất giữ không có quyết định giam hai xe này. Còn lý do vì sao xe ở Vikamex thì không rõ” - phía công an cho biết. Vì vậy đại diện công an cho rằng trong vụ việc này mình không liên quan, không có trách nhiệm bồi thường theo yêu cầu nguyên đơn.

Đại diện Vikamex trình bày ngoài việc không chấp nhận bồi thường, phía này phản tố, đòi hai nguyên đơn bồi thường ngược do làm mất 80 m3 gỗ.

Phía ông Vinh phản bác: Việc phản tố của bị đơn là vô căn cứ không thể có việc bị đòi ngược như thế...

Tòa nhận định căn cứ xác định giá của bị đơn chưa có giá trị pháp lý nên cần hoãn phiên xử để cung cấp chứng cứ.

Quyết tìm cho ra công lý Trao đổi sau phiên tòa, ông Vinh nói: “Tối nay lại đón tàu về nhà, không biết bao giờ phiên xử lại mở lại. Tôi mong sớm kết thúc hành trình này. Sáng nay con tôi từ chối đi theo đến phiên xử vì đi mãi cũng thế, mệt rồi. Phiên trước hoãn hơn ba năm đến giờ tôi đã khổ lắm...”. Ông Vinh nói thêm: “Ông Đạo năm nay hơn 70, không thể đi cùng tôi. Từ Quy Nhơn vượt hàng trăm cây số, mỗi khi tòa xử chỉ còn một mình tôi đại diện khăn gói hầu tòa. Tiền tàu xe công sức bỏ ra là tốn kém không kể xiết. “Vô phúc đáo tụng đình”. Vợ con tôi cũng đã ngán ngẩm với vụ kiện này, khuyên bỏ mãi nhưng tôi đã quyết: Không phải là vấn đề bồi thường thiệt hại mà phải làm cho rõ sự việc, tìm cho được công lý”.

HOÀNG YẾN