20 năm tù cho kẻ buôn “hàng trắng”

Vàng A Dống trong phiên tòa không bóng dáng người thân

Ngày 12-6-2005, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tây cũ đã phát hiện, bắt quả tang tại khu vực xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ một nhóm đối tượng đang mua bán trái phép 3 bánh heroin với tổng trọng lượng 10.27,86gram. Tại CQĐT, lý lịch các đối tượng trên được làm rõ gồm: Vàng A Pủa (SN 1985, trú tại bản Hang Kia 1, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình); Giàng A Giơ (SN 1977, trú tại bản Pa Cốp, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La); Trần Huy Tiến (SN 1977) và Lương Xuân Tráng (SN 1978) đều trú tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, phát hiện thêm các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này là Đỗ Đức Thắng (SN 1963, trú tại phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định) và Nguyễn Thị Hà (SN 1975, trú tại phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định). Giữa tháng 5-2005, Tiến làm quen với hai đối tượng trên và thống nhất việc mua bán heroin với giá 73 triệu đồng/bánh. Đầu tháng 6-2005, Tiến đi ô tô khách lên nhà Vàng A Pủa và Vàng A Dống để nhờ mua heroin. Gặp Dống, Tiến đã nhờ mua giúp một bánh heroin. Sau khi Dống đi mua về, cả bọn đã mang heroin xuống thành phố Nam Định bán cho Hà. Ngày 13-6-2005, trên đường Hà mang tiền đến nhận heroin của Tiến theo thoả thuận đã bị bắt giữ. Qua khám xét, CQĐT tiếp tục thu giữ 3,844 gram heroin giấu trong túi xách của Hà. Riêng Vàng A Dống thấy “động” đã bỏ trốn, CQĐT đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Ngày 4-2-2010, CQĐT mới bắt giữ được Vàng A Dống khi Dống đang trốn tại huyện Mai Châu.

Tại phiên tòa, bị cáo Dống khai nhận, sau khi đưa hàng cho Nguyễn Thị Hà trên đường về Hòa Bình do uống rượu say đã ngủ gật và bị đâm xe vào ven đường, chấn thương sọ não. Dống đã được cấp cứu tại bệnh viện Mai Châu nhưng do vết thương nặng nên Dống được chuyển xuống bệnh viện 103 tại Hà Đông (Hà Nội) để chữa trị. Trong lúc đang điều trị, Dống nghe tin em trai là Vàng A Pủa bị bắt nên xin ra viện sớm và tìm cách bỏ trốn đến khi bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Với 1 bánh heroin (tương đương 342,62 gram), VKSND thành phố Hà Nội đã cáo buộc Vàng A Dống phạm tội mua bán trái phép chất ma túy theo điểm b khoản 4 Điều 194 BLHS. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Dống 20 năm tù giam.

Theo Nguyễn Thủy (ANTĐ)