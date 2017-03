20 năm tù giam cho chủ quán phở đốt nhà đối thủ

Tháng 2/2004, Nguyễn Thế Kiểm thuê gian nhà của ông Nguyễn Minh Đức (ở đội 1, thôn Thượng Cát, xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm) để bán phở.



Tới đầu tháng 11/2009, anh Vũ Văn Quý (sinh năm 1964, trú tại tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) thuê gian nhà cấp 4 của gia đình ông Nguyễn Văn Phấn (cùng ở đội 1, thôn Thượng Cát) cũng để bán phở.



Sợ anh Quý mở cửa hàng phở Nam Định thì cửa hàng của mình sẽ bị mất khách, Kiểm nói với vợ sẽ "xử lý" anh Quý.



Nói là làm, chiều 6/11/2009, Kiểm mang can nhựa đi mua 5 lít xăng. Sau đó, y khoét một lỗ ở nắp can rồi cho đoạn ống nước bằng nhựa có gắn van đóng mở và dùng keo gắn lại, Kiểm lấy 1 đoạn ống nhựa dài khoảng 1cm làm vòi dẫn xăng, 1 đoạn dây thép để buộc cửa quán nhà anh Quý không cho thoát thân.



Khoảng 1 giờ ngày 7/11, biết vợ chồng anh Quý và con gái 15 tuổi đang ngủ trong quán, Kiểm mang can xăng đến đốt nhưng không thành.



Cũng vào giờ đó ngày 9/11/2009, Kiểm lại cho can xăng vào bao tải dứa mang đến quán phở của anh Quý. Anh ta lấy dây thép buộc cửa để vợ chồng anh Quý và con gái không chạy được ra ngoài. Sau đó, Kiểm treo can xăng trước cửa quán rồi luồn dây dẫn qua khe cửa chính dẫn xăng chảy vào trong nhà rồi châm lửa đốt.



Vợ chồng anh Quý tỉnh dậy chạy ra ngoài thì không mở được cửa liền kêu cứu. Một người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu đã chạy sang mở cửa cho gia đình anh Quý thoát ra ngoài và cùng những người dân xung quanh dập lửa. Trong khi đó, Kiểm chạy về quán phở của nhà, thay quần áo và vứt bộ quần áo có dính xăng vào túi nilon mang ra vườn giấu. Sau đó, y mang bộ quần áo vứt xuống sông Hồng.



Hai ngày sau, Kiểm bị công an bắt khẩn cấp. Nạn nhân Vũ Văn Quý bị bỏng nhẹ, thương tích 8%. Mặc dù hành vi đốt nhà của Kiểm không gây hậu quả chết người nhưng Kiểm vẫn bị truy tố với hai tội danh giết người và hủy hoại tài sản.



Tại phiên tòa, Kiểm thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng mình chỉ "rung cây dọa khỉ," tạo ra sự sợ hãi, hoảng loạn để đuổi gia đình anh Quý khỏi kinh doanh ở khu vực của Kiểm chứ không có ý định giết người.



Kiểm quanh co khai rằng động cơ phạm tội của mình không xuất phát từ nỗi lo sợ phải cạnh tranh như bản cáo trạng nêu mà vì anh Quý thuê nhà phá giá, cao gấp 3 lần giá nhà anh ta thuê. Do bực tức, lo sợ chủ nhà cũng sẽ tăng giá đối với mình nên anh ta đốt nhà Quý để phải dọn đi chỗ khác.



Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Kiểm 18 năm tù về tội “giết người” và hai năm tù về tội “hủy hoại tài sản,” tổng hợp hình phạt chung là 20 năm tù giam./.







Theo Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)