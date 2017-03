20 tháng tù cho kẻ nắm cổ áo, đánh cảnh sát

Ngày 5-6, TAND thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã đưa ba vụ án với bốn bị cáo là Hoàng Văn Xuyên, Nguyễn Văn Tích, Nguyễn Phước Sang, Nguyễn Văn Điệp ra xét xử về các tội chống người thi hành công vụ, trộm cắp tài sản. Bốn bị cáo này bị bắt vì liên quan đến các hoạt động quậy phá, gây rối, trộm cắp, hủy hoại tài sản… gây thiệt hại cho nhiều doanh nghiệp (DN) tại Bình Dương ngày 13-5.

Lấy tài sản, chống CSGT

Ở vụ thứ nhất, tòa đã phạt Hoàng Văn Xuyên 20 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Trưa 13-5, thấy đoàn người đi tuần hành phản đối việc Trung Quốc (TQ) đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại thềm lục địa của Việt Nam, Xuyên cùng các bạn lái xe tải bám theo. Đến Công ty O Media (Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore), Xuyên và cả nhóm lấy hai tủ lạnh, hai cục nóng lạnh và các thanh sắt chở về vựa phế liệu của mình cất giấu.

Bị cáo Hoàng Văn Xuyên - kẻ nắm cổ áo, đánh CSGT - tại phiên xử. Ảnh: CTV

Sau đó nhóm Xuyên tiếp tục đi theo đoàn tuần hành nhằm mục đích lấy tài sản của các DN. Khoảng 17 giờ cùng ngày, đến gần Công ty Sheang Lih Cycle, nhóm Xuyên bị hai CSGT dừng xe vì chở quá số người quy định. Xuyên xuống xe cự cãi, xúc phạm các CSGT rồi nói bạn cứ cho xe chạy. Khi một CSGT dùng cây điều khiển ra hiệu dừng xe, Xuyên lao vào nắm cổ áo, giật cây điều khiển đập đầu xe tải la lớn: Công an đập xe. Tiếp đó, Xuyên hô hào những người đang tuần hành vây quanh hai CSGT để họ không thể thi hành nhiệm vụ. CSGT ghi lại biển số xe vi phạm thì bị Xuyên nắm áo, đánh vào lưng. Thấy Công an thị xã Dĩ An đến hỗ trợ, Xuyên mới lên xe bỏ đi...

Theo tòa, hành vi chống đối, nắm cổ áo, đánh CSGT của Xuyên đã ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, gây hoang mang cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cần phạt nghiêm mới đủ sức răn đe. Tuy nhiên, do bị cáo đã ăn năn hối cải, chưa có tiền án, tiền sự… nên tòa khoan hồng, chỉ phạt như trên.

Riêng đối với hành vi chiếm đoạt tài sản của Xuyên và đồng phạm tại Công ty O Media, cơ quan điều tra đã tách ra và đang xử lý.

Tranh thủ hôi của

Ở vụ thứ hai, TAND thị xã Dĩ An đã phạt Nguyễn Văn Tích năm tháng tù, Nguyễn Phước Sang bốn tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Chiều 13-5, đang ngồi uống cà phê vỉa hè, nghe tin có đám đông tuần hành ở khu vực ngã tư 550, Tích rủ Sang đi xem. Thấy một nhóm người đang đốt trụ sở Công ty TNHH Sheang Lih Cycle, Tích rủ Sang vào lấy 19 niềng xe máy (tổng giá trị gần 2,7 triệu đồng).

Tương tự, tòa cũng phạt Nguyễn Văn Điệp bảy tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tối 13-5, Điệp chạy xe máy ngang Công ty Asama (Khu công nghiệp Sóng Thần) thấy có nhiều người tuần hành lấy xe đạp của công ty chất thành đống trước cổng, Điệp đã lấy hai chiếc xe đạp (tổng giá trị gần 4,6 triệu đồng) chở về nhằm bán lấy tiền tiêu xài…

Theo tòa, các bị cáo vì lòng tham, lợi dụng lúc mọi người đi tuần hành để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, ý thức phạm tội của các bị cáo giản đơn, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tài sản của các công ty đã được thu hồi, các bị cáo ăn năn hối cải nên tòa xét thấy chỉ phạt như trên cũng đủ sức răn đe.

NGÂN NGA