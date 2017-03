200 phòng học chờ… đập

Khuất sau cánh cổng sắt đổ nghiêng hoang phế, hai phòng học mầm non xập xệ của Trường Mầm non thôn Xuyên Đông (xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng) nằm lọt thỏm trong một bãi cỏ dại um tùm.

Lớp mẫu giáo 5 tuổi có mái ngói thấp tè hầm hập như lò lửa, tường bong tróc loang lổ. Cô giáo Phạm Thanh Tâm cho biết lớp học vốn dĩ là căn nhà kho của hợp tác xã được xây dựng từ năm 1975. Dù thỉnh thoảng phòng học được gia cố sửa chữa nhưng đến nay những thanh xà gồ bằng gỗ lâu ngày bị ngấm nước đã mục ruỗng. Cách nay bốn năm, xà gồ phòng học đầu hồi đã bị rơi, kéo mái ngói sập xuống. Rất may đó là ngày nghỉ nên không ai bị thương tích. Nhà trường đành xây bít kín lối vào phòng này để đảm bảo an toàn cho học sinh. Trường Mầm non Đại Bản có 18 phòng học thì 10 phòng được tận dụng từ những gian nhà kho của xã xây từ năm 1975 đến nay. Tại điểm trường thôn Lực Nông cũng từng xảy ra chuyện phòng học sập mái. Còn điểm trường thôn Duyên Hải có ba phòng học thì hai phòng dột mái, nước mưa chảy theo mái, ngấm vào tường chảy thành vũng trong lớp học. Tháng 4-2010, xà gồ mái hiên của một phòng học ở điểm trường chính tại thôn Tân Thanh cũng bị sập. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại nhiều điểm trường khác ở huyện Tiên Lãng, quận Ngô Quyền... Rất nhiều phòng học mầm non ở xã Đại Bản đã đổ nát. Ảnh: KIM LINH Theo thống kê của Sở GD&ĐT, toàn TP hiện có tới 1.050 phòng học cấp bốn không đủ quy chuẩn, trong đó có tới 232 phòng học xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ sập đổ. Theo ông Đỗ Thế Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hải Phòng, đang thực hiện đề án phát triển giáo dục mầm non với mục tiêu đến năm 2015 sẽ có 50% số trường mầm non đạt chuẩn. Tháng 6, UBND TP Hải Phòng đã trích gần 16 tỉ đồng đầu tư cải tạo 43 phòng học và xây mới 59 phòng học. Sở GD&ĐT đang tiếp tục lập phương án sửa chữa và xây mới các phòng học mầm non trình TP phê duyệt. Dự kiến sẽ có khoảng 100 phòng học được sửa chữa và xây mới vào năm tới. KIM LINH