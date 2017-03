22 giờ đêm nay, TP.HCM diễn tập xử lý tình huống an ninh phức tạp

Diễn tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục sự cố cháy nổ trên sông ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Đợt diễn tập sẽ diễn ra từ 1-7/12 vào khung thời gian từ 22 giờ đêm hôm trước đến rạng sáng hôm sau. Đây là đợt diễn tập quy mô lớn mang tiêu đề: "Phương án xử lý tình huống đua xe trái phép, gây rối an ninh trật tự, manh động, phá hoại kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014."

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc diễn tập này lần đầu tiên được tổ chức vào ban đêm, ở khu vực trung tâm thành phố và trải rộng ra địa bàn các quận xung quanh. Những tình huống của cuộc diễn tập sát với thực tế nhằm xây dựng các biện pháp tốt nhất để góp phần bảo vệ bình yên của thành phố.

Thượng tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác diễn tập là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên hàng năm của hệ thống chính trị thành phố. Tuy nhiên, do năm nay địa điểm diễn tập được tổ chức ở khu vực trung tâm thành phố nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân trong khu vực diễn tập.Ban chỉ huy diễn tập mong nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ của quần chúng nhân dân thành phố, du khách, nhất là tại khu vực diễn tập. Trong thời gian diễn tập, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cô lập, hạn chế tập trung, đi lại ở một số tuyến đường.Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, mục đích của cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, phòng chống tụ tập, đua xe trái phép gây rối an ninh trật tự; kiểm tra khả năng phối hợp của Công an, quân sự, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Từ thực tế của cuộc diễn tập các kế hoạch, phương án phòng chống, gây rối an ninh trật tự sẽ được bổ sung, hoàn chỉnh. Mặt khác, thông qua diễn tập góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự nhằm chuẩn bị tốt mọi mặt để chủ động giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra.

Cuộc diễn tập cũng nhằm mục đích răn đe số đối tượng đã và đang có âm mưu, ý đồ kích động tổ chức đua xe trái phép, gây rối an ninh trật tự, đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ trên địa bàn thành phố./.

Theo Hoàng Anh Tuấn Vietnam+