22 năm tù vì xô bạn nhậu xuống sông

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường tiền mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại tổng cộng 84 triệu đồng.





Bị cáo Thật tại tòa ngày 24-12. Ảnh: N.NAM



Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 27-8-2014, Thật cùng nhóm bạn nhậu tại cầu tàu du lịch thuộc bến Ninh Kiều (quận Ninh Kiều) đến khoảng 23 giờ. Lúc này PQC chạy xe đạp mang cá viên chiên và rượu đến rủ Thật nhậu.

Hơn một tiếng sau giữa Thật và C xảy ra cự cãi. C chửi Thật còn Thật vật C nằm xuống cầu tàu và nói: “Mày không được đánh tao. Mày đánh tao là tao xô mày xuống sông đó!”. Sau đó Thật buông C ra nhưng C vẫn chửi ông, bà của Thật.

Thấy C đã say nên Thật nảy sinh ý định lấy xe đạp của C mang đi bán. Do đó, khi bị C chửi, Thật dùng hai tay xô C xuống sông. C chìm xuống nước rồi nổi lên bất tỉnh. Thấy vậy, Thật lấy xe của C mang đi bán được 250 ngàn đồng.

Kết luận giám định cho thấy C chết do choáng sau ngạt nước trên cơ địa có viêm phổi do lao.