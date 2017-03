25-3, xét xử vụ đánh người ở “rẫy ông Thành”

* Đề nghị truy tố thêm Nguyễn Đình Sơn



Dự kiến, ngày 25-3 TAND TP Buôn Ma Thuột sẽ đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm lần 2.Trong số bảy bị can này, Viện KSND TP Buôn Ma Thuột đề nghị truy tố thêm Nguyễn Đình Sơn - đối tượng có liên quan trong vụ chó becgiê cắn chết bà Phạm Thị Ngắn tại “rẫy ông Thành”. Nguyễn Đình Sơn đã bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 9-12-2010.



“Rẫy ông Thành” là trang trại của Công ty TNHH Trường Ngọc do vợ ông Phạm Ngọc Thành (giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Đắk Lắk) đứng tên. Tại trang trại, ngày 21-1-2010, bà Phạm Thị Ngắn (55 tuổi, trú tại buôn H’Drát, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) đã bị đàn chó becgiê của trang trại ông Phạm Ngọc Thành cắn chết khi đi mót cà phê rụng.



Nhiều nhân chứng cho biết Nguyễn Đình Sơn là người chứng kiến toàn bộ sự việc đàn chó becgiê cắn chết bà Ngắn nhưng không ứng cứu. Tuy nhiên cơ quan công an, Viện Kiểm sát nhân dân TP Buôn Ma Thuột không khởi tố vụ án vì “không có yếu tố hình sự”.Riêng về vụ án “cố ý gây thương tích” ở “rẫy ông Thành”, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29-12-2009, TAND TP Buôn Ma Thuột không xét xử Nguyễn Đình Sơn vì viện kiểm sát và cơ quan điều tra không khởi tố, truy tố.



Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 14-6-2010, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại, đồng thời đề nghị truy tố Nguyễn Đình Sơn về tội cố ý gây thương tích.Theo cáo trạng, tối 22-3-2009, anh Nguyễn Huy Hoàng (ngụ ở Cư Jút, Đắk Nông) và anh Nguyễn Văn Thọ (ngụ ở thôn Phương Tân, xã Kim Khê, huyện Kim Thành, Hải Dương) chạy xe máy nhầm đường vào khu trang trại của ông Phạm Ngọc Thành.



Thấy ánh đèn xe máy đi vào, Phan Văn Tuất phân công cho những người trong trang trại (trong đó có Sơn) chốt chặn các ngả đường và truy tìm hai người đi vào rẫy. Hậu quả là các bị cáo đánh anh Hoàng thương tích 10%, anh Thọ tổn hại sức khỏe 65%... Hiện anh Thọ gần như bị bại liệt và không thể lao động.





Theo TR.TÂN (TTO)