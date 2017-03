2 cảnh sát giả danh để “dẹp loạn” không được giảm án

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, bức xúc trước nạn đèn mờ, mại dâm, bài bạc ở khu vực thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân), Hùng và Dũng đã mang giày loại dành riêng cho sĩ quan công an, cặp da đến một số nhà trọ bắt mại dâm, buộc phải làm cam kết thực hiện đúng quy định kinh doanh nhà trọ. Họ còn đến một số quán nước, nhà trọ buộc làm cam kết không được vi phạm an ninh trật tự, tổ chức đánh bạc.

Trong khoảng một tuần ngắn ngủi mạo danh cảnh sát, cả hai không hề vụ lợi đồng nào. Kết quả là hàng chục gái mại dâm đã rời địa phương, một quán đèn mờ phải đóng cửa. Thế rồi, do nghi ngờ hai “cảnh sát” quá mẫn cán này, người dân tố cáo. Hùng và Dũng bị bắt, sau đó bị TAND huyện Hàm Tân phạt mỗi người chín tháng tù.

Tại phiên phúc thẩm hôm qua, đại diện VKS đã đề nghị tòa giảm án, chỉ phạt mỗi bị cáo ba tháng tù là đủ để răn đe, giáo dục. Tuy nhiên, tòa không chấp nhận vì cho rằng hai bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới và có nhân thân xấu.

Kết thúc phiên tòa, Hùng và Dũng đều thẫn thờ, cứ nấn ná không muốn rời phòng xử. Hùng rơm rớm nước mắt: “Khi nghe VKS nhận xét và đề nghị mức án, chúng tôi mừng lắm. Ai ngờ tòa lại không thông cảm”.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Độc giả NGUYEN VAN TU (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, e-mail: ntu...@yahoo.com):

Tôi theo dõi vụ này từ đầu và rất thất vọng với cách phán quyết không thấu tình đạt lý của Tòa án tỉnh Bình Thuận. Tôi đồng ý với quan điểm của VKS. Vì thế VKS tỉnh Bình Thuận nên xem xét kháng nghị giám đốc thẩm bản án này.

Độc giả THACHNGUYEN (phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM, e-mail: thachnguyen...@yahoo.com.vn):

Cơ quan chức năng không kiểm soát nổi tệ nạn xã hội của địa phương thì những người như anh Dũng và anh Hùng đã làm thay, với tinh thần chỉ giúp cho cuộc sống của người dân được yên ổn, cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy mà Tòa án tỉnh Bình Thuận lại đẩy những người tốt đó vào ngõ cụt là đúng hay sai? Nếu nói hai anh ấy làm sai thì sau này có chuyện gì đến với cộng đồng xã hội ai dám đứng ra giải quyết nếu các ngành chức năng không kịp thời giải quyết?

Người xưa có câu "Đánh người chạy đi, không nên đánh người chạy lại". Nên xét cho hai anh được hưởng án treo là hợp lý nhất.

Độc giả PHẠM TỐNG KIÊN (phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM, e-mail: demsao...@gmail.com):

Tôi rất hoan nghênh việc làm của anh Dũng và anh Hùng. Thử hỏi trong xã hội có những ai dám làm chuyện này? Nhưng mà pháp luật vẫn là pháp luật...

Độc giả LÊ VĂN TOÀN (huyện Thường Tín, Hà Nội):

Nhân thân xấu trong trường hợp này lại là động lực, là chút kinh nghiệm cho hoạt động tốt "dẹp loạn", sao Tòa án tỉnh Bình Thuận không xét đến? Nên kiến nghị để giám đốc thẩm bản án phúc thẩm trên.

Độc giả TRẦN ĐỘ (TP Cần Thơ, e-mail: tvdo...@...vn):

Anh Dũng và anh Hùng phạm tội ít nghiêm trọng. Xét về hậu quả, hai anh đã thay mặc nhà nước tiến hành "xử lý" những người có hành vi vi phạm pháp luật. Căn cứ Điều 25 Bộ luật Hình sự năm 1999, cần miễn trách nhiệm hình sự anh Dũng và anh Hùng hoặc cho hưởng án treo nhằm răn đe những người có ý định giả mạo khác.

Tòa án là tòa án nhân dân, nhà nước là nhà nước của dân. Rất nên thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Viện kiển sát nhân dân tối cao cần xem xét, kháng nghị bản án phúc thẩm theo trình tự giám đốc thẩm.

Độc giả ĐỖ DANH HẢI (tỉnh Bắc Ninh, e-mail: hai...@gmail.com):

Tôi thực sự hoan nghênh hai anh về tinh thần trách nhiệm đối với xã hội. Nhưng cũng thật đáng tiếc là do sự am hiểu pháp luật của các anh hạn chế, không thể lường trước được những hậu quả đối với việc làm của mình. Theo tôi việc tòa án xử các anh như thế là quá nặng, chưa thực sự công tâm, việc làm của các anh chỉ nên xử lý ở mức án treo là phù hợp.

Độc giả TRẦN VĂN TUẤN (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM, e-mail: hong...@gmail.com):

Ở vị trí là một công dân nước Việt Nam yêu nước, tôi thực sự cảm kích trước những hành động của hai người. Thiết nghĩ tòa án chỉ nên phạt án treo và chính quyền cũng nên có một động thái biểu dương về mặt tích cực của hai anh.

Một độc giả (quận Tân Bình, TP.HCM):

Nếu hai cá nhân trên khônng vụ lợi thì có thể giải quyết bằng kiểm điểm. Khúc mắc là không vụ lợi nhưng bị công dân phản ánh là sai (ở đây người phản ánh là những người đi trái với pháp luật, khả năng cao nhất ở đây là những người kinh doanh mại dâm muốn cho hai anh này đi tù). Đề nghị cơ quan chức năng có tiếng nói chính thức về vụ này.

Độc giả PHAM DINH THANH (tỉnh Nghệ An, e-mail: dinh_tinh...@yahoo.com.vn):

Hai anh Dũng và Hùng là cảnh sát dỏm nhưng tinh thần thì thật là dũng cảm, vì an ninh chung của xã hội như những chiến sĩ công an thiệt. Tôi rất cảm kích. Với hình phạt hai anh phải chịu thì thật là nặng. Theo tôi, chỉ cần án treo để răn đe những người giả danh cảnh sát hại người, hại cho xã hội thôi.

Độc giả HOANG CHUONG (quận 1, TP.HCM, e-mail: hoangchuong...@gmail.com):

Trước tiên tôi xin hỏi công an địa phương đi đâu mà để nạn mại dâm cho dân tự giải quyết? Tòa án đã xử ngành công an địa phương như thế nào? Hành động của hai anh là nông nổi, thiếu hiểu biết pháp luật nhưng bất vụ lợi, nói đúng hơn là có lợi cho xã hội. Hành động này cũng xuất phát từ sự bê bối của cơ quan chức năng tại địa phương này, không loại trừ có sự dung túng cho tệ nạn. Hình phạt của Tòa án tỉnh Bình Thuận không mang tính giáo dục cao.

Độc giả NGUYỄN ANH NGỌC (Bạch Mai, Hà Nội, e-mail: kaka_th...@yahoo.com):

Thật là buồn. Buồn cho anh Dũng và anh Hùng vì bị xử mức án quá bất công, nếu so với vụ Chu Văn Thưởng.

Độc giả TRẦN THỦ ĐỘ (TP Cần Thơ, e-mail: trando...@gmail.com):

Giám đốc một sở lái xe với nồng độ cồn vượt mức cho phép, gây tai nạn làm chết hai người, không cứu giúp người gặp nạn, không thành khẩn khai báo... nhưng có nhân thân tốt nên được hưởng án treo. Anh Dũng và anh Hùng có khí phách của chàng Kim Trọng, thấy chuyện bất bình mà ra tay "dẹp loạn" nhưng do nhân thân xấu nên phải lãnh án tù giam. Pháp luật phải thể hiện tính công minh, sự khoan hồng. Các thẩm phán không nên để tình cảm lấn át lý trí. Cán cân công lý phải thật sự công bằng.

Độc giả DƯƠNG PHÚ (phường 2, quận 8, TP.HCM, e-mail: phu_nguyen...@yahoo.com):

Việc làm của hai bị cáo trên là rất đáng khen ngợi và phát huy, nhưng không phải làm theo kiểu của hai bị cáo mà là nên lập ra một đội phòng chống tệ nạn tại địa phương. Tôi cũng đề nghị quý tòa xem xét kỹ tình tiết mà có thể giảm nhẹ tội cho hai bị cáo trên.

Độc giả NGUYÊN PHƯƠNG (TP Lạng Sơn, e-mail: Traiban...@yahoo.com.vn):

Theo tôi phải xét lại cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương này vì đã để cho tệ nạn xã hội hoạt động ngang nhiên, làm người dân quá bức xúc. Về phía Tòa án tỉnh Bình Thuận, tôi nghĩ tòa án "nhân dân" thì phải vì nhân dân. Luật pháp do con người viết ra và phục vụ nhân dân do vậy phải xét đến việc hợp tình, hợp đạo lý xã hội. Đồng ý giả danh cảnh sát là một tội, tuy nhiên để phục vụ mục đích tốt thì cũng nên hiểu cho đúng. Nếu đúng như thông tin báo đã đưa thì nên xử nhẹ cho người phạm lỗi để cảnh cáo.

Ví dụ: Một kẻ cướp đang thực hiện một hành vi cướp, một người đứng cạnh hô lớn "Tôi là công an". Do quá bất ngờ vì sự xuất hiện của công an dỏm đó mà tên cướp đã lúng túng và bị bắt thì người giả danh công an đáng khen hay đáng xử tù?

Độc giả NGUYỄN DUY DƯỠNG (phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang):

Xét về hành vi của anh Dũng và anh Hùng đúng là trái quy định của pháp luật, nhưng hậu quả của hành vi trái pháp luật xảy ra ở đây là làm tốt hơn trật tự xã hội, không vì động cơ vụ lợi. Cho nên các cấp xét xử đã đưa ra mức hình phạt như vậy là quá nghiêm khắc. Theo tôi, viện kiểm sát nên kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm để xem xét miễn hình phạt cho hai anh Dũng và anh Hùng.

Độc giả ĐOÀN VIỆT KHÁNH (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, e-mail: vietkhanh_...@yahoo.com):

Về vụ này, tôi thấy tòa đã cứng nhắc trong việc tuyên án, áp dụng một cách rập khuôn mà không xét tới đầy đủ các khía cạnh của vụ án. Đồng ý là luật pháp phải nghiêm minh, là không có ngoại lệ, nhưng trong từng trường hợp cụ thể, cách vận dụng phải linh hoạt, thể hiện tính nhân văn của pháp luật. Đằng này tòa cứ "luật viết thế nào, làm thế ấy" thì...

Nhìn sang bên cạnh, các án tham nhũng được các tòa mạnh tay áp dụng các tình tiết giảm nhẹ "nhân thân tốt", " nhiều năm cống hiến" v.v... để xử nhẹ hều. Đáng lẽ những án tham nhũng xử cán bộ, người có quyền (các quan) thì càng phải xử nặng vì một lẽ đương nhiên là họ biết rành luật mà vẫn phạm luật.

Quay trở lại việc của hai anh Hùng và Dũng, nếu đem trưng cầu ý kiến của toàn thể nhân dân thử xem có bao nhiêu phần trăm ủng hộ phán quyết của tòa, có bao nhiêu phần trăm ủng hộ hành động của hai anh và đòi hỏi pháp luật phải khoan hồng với hai anh, khỏi nói cũng biết kết quả thế nào rồi.

Cần lắm sự nhân văn trong các phiên tòa.

Độc giả NGUYỄN HOÀNG LỘC (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, e-mail: hoang_loc...@yahoo.com_:

Tòa án tỉnh Bình Thuận xử như vậy là đúng người đúng tội để răn đe chung cho cộng đồng. Xử nhẹ sẽ tạo thành tiền lệ sau này. Biết là việc làm của họ là có giúp ích cho xã hội, nhưng trong trường hợp này họ đã vi phạm pháp luật. Việc họ chịu chế tài của pháp luật là điều cần thiết.

Độc giả PHAN VĂN LƯƠNG (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, e-mail: huutoan...@yahoo.com):

Tệ nạn xã hội nổi cộm ở một địa phương, công dân bức xúc, nhưng chính quyền không có biện pháp ngăn chặn. Dũng và Hùng đã góp phần đẩy lùi tệ nạn mại dâm, cờ bạc là việc làm đáng khen. Đành rằng cả hai đã có hành vi giả mạo cấp bậc, chức vụ công tác, nhưng động cơ, mục đích của họ hoàn toàn trong sáng, không vụ lợi cá nhân. Do đó cần phải xem xét nên hay không nên xử lý hình sự. Nếu cứng nhắc như các cơ quan tiến hành tố tụng ở tỉnh Bình Thuận thì không một ai dám tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Theo tôi, VKSND tối cao, TAND tối cao nên kháng nghị hủy án sơ thẩm lẫn phúc thẩm để xem xét lại động cơ, mục đích trong sáng của họ đã góp phần ổn định trật tự xã hội - mà lẽ ra chính quyền địa phương phải có trách nhiệm. Từ đó có thể xử lý hành chính đối với Dũng và Hùng cũng đủ tác dụng giáo dục.

Độc giả LƯƠNG MẠNH HÙNG (e-mail: luongmanhhung...@yahoo.com):

Tòa án mạnh tay với những người giả danh cảnh sát dẹp tội phạm, vậy sao tòa án không mạnh tay với bọn tổ chức cờ bạc, mại dâm?

Độc giả PHAM NGUYEN THOA (TP Rạch Giá, tỉnh iên Giang, e-mail: ThienThanh...@yahoo.com):

Tôi cũng như tất cả mọi người luôn chờ đợi tin tức tốt lành về hướng xử lý "hành động tích cực" của hai thanh niên này. Thế nhưng sự thất vọng và vô cùng tiếc nuối là cảm giác lúc này của tôi khi biết được kết quả hai anh vẫn phải lãnh án tù. Duy nhất có một điều không thể chấp nhận được đó là những người có trách nhiệm không thực hiện tốt nhiệm vụ, để cho người dân lên tiếng và mong muốn bình yên ở địa phương, đổi lại là "9 tháng tù giam".

Hai anh thân mến, tôi thật sự thán phục hai anh.

Độc giả NGUYỄN VĂN THANH (tỉnh Lâm Đồng):

Nếu các tình tiết đúng như bài báo phản ánh, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận kháng nghị xử lại vụ án theo trình tự giám đốc thẩm. Cần xét lại động cơ, mục đích hành vi phạm tội của các bị cáo, hậu quả của việc phạm tội gây thiệt hại cho ai? Trả lời đầy đủ các câu hỏi này một cách công bằng thì trong trường hợp này chỉ có thể áp dụng cho bị cáo hình phạt cảnh cáo.

Độc giả NAM (tỉnh Hưng Yên, e-mail: muonquen...@yahoo.com):

Những hành động của các anh ấy chắc chắn là không đúng pháp luật nhưng cách nghĩ và cách làm của các anh ấy nhằm làm xã hội văn minh, "sạch" hơn. Đề nghị của viện kiểm sát là hợp lý nhưng tòa lại không thông cảm. Nếu hai anh có báo cáo tình trạng mại dâm với cơ quan chức năng thì chắc gì cơ quan chức năng đã có hành động cụ thể để dẹp ngay.

Độc giả TRẦN THANH LONG (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, e-mail: thanhlong...@yahoo.com.vn):

Điều 54 Bộ luật Hình sự có quy định: "Người phạm tội có thể được miễn hình phạt trong trường hợp phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ...", mà ở đây Hùng và Dũng có rất nhiền tình tiết giảm nhẹ quy định ở Điều 46 Bộ luật Hình sự. Vậy mà tòa vẫn xử tù giam. Cứ như thế này thì tinh thần đấu tranh, phòng chống tội phạm của người dân còn đâu? Thật bất công!

Độc giả LE MINH NHAT (tỉnh Kiên Giang):

Chỉ nên phạt hành chính hai anh này, nếu phạt 9 tháng tù thì quá nặng.

Độc giả NGÔ XUÂN PHONG (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, e-mail: xuanphong...@yahoo.com):

Tôi đồng ý với quan điểm của viện kiểm sát, dù rằng hai bị cáo đã vi phạm luật hình sự, nhưng pháp luật có tình và lý nên có thể thông cảm cho hai bị cáo được. Nhưng ở đây tòa đã quá cứng nhắc. Qua sự việc trên chúng ta mới thấy được sự vô tình đến thiếu trách nhiệm của chính quyền sở tại, chính vì thế nên người dân mới có cách hành xử như thế. Mong rằng các cơ quan có trách nhiệm xem xét lại cách làm việc của mình tại địa phương.

Độc giả HANG NGUYEN (Mỹ, e-mail: qui...m@yahoo.com):

Tòa án tỉnh Bình Thuận nên xét lại. Vì lỡ như bên cạnh nhà các quan tòa có một ổ mại dâm tối ngày ồn ào thì các ông có phản ứng gì không? Có gọi công an không, nếu công an không đến thì các ông xử lý làm sao? Việc làm của hai anh nêu trên nên khen và khuyến khích, tại sao lại xử quá nặng với người tốt như vậy.

Độc giả HUYNH KHA VY (quận 1, TP.HCM, e-mail: khavy...@yahoo.com):

Hành động của hai anh chỉ xuất phát từ việc muốn giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Dù hành vi của hai anh là không đúng với quy định của pháp luật nhưng chúng ta nên nhìn nhận ở một khía cạnh khác của vấn đề. Một hành vi trái pháp luật nhưng không vụ lợi mà mang lại lợi ích cho xã hội thì hành vi đó có đáng bị phê phán không? Có đáng bị trừng trị hay không?

Thiết nghĩ trong trường hợp này, trách nhiệm của cơ quan địa phương ở đâu khi tệ nạn quá rõ ràng mà không xử lý. Trong khi người dân thì thấy rõ còn người có trách nhiệm thì hoàn toàn không biết, có phải là quá xa rời với quần chúng hay không? Một hình thức kỷ luật cũng là quan trọng để răn đe các vị thiếu trách nhiệm này, đồng thời nên xét đến "tình" đối với hai anh trong trường hợp trên.

Độc giả TRẦN THỊ MAI (phường 2, TP Vĩnh Long):

Hai anh công dân này quá tốt, cần được khen thưởng. nếu có phạt thì phạt án treo.

Độc giả LE ANH XUAN (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, e-mail: toiditim...@yahoo.com):

Tôi chỉ muốn hỏi một câu: Cơ quan chức năng ở địa phương làm gì mà không dẹp được các tụ điểm xấu như vậy? Phải đến khi có “hai chàng hiệp sĩ” thì mới dẹp được phần nào. Luật không chỉ có lý mà phải có tình nữa.

Độc giả BÙI ĐỨC LINH (quận Phú Nhuận, TP.HCM):

Đồng tình với ý kiến với Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc anh Dũng và anh Hùng giả mạo cấp bậc, chức vụ là không đúng, pháp luật không cho phép.

Nhưng xét lại việc làm của hai anh không tổn hại đến việc giả mạo cấp bậc, chức vụ. Vả lại việc làm của hai anh vì búc xúc nên mới hành động thiếu suy nghĩ. Tòa án tỉnh căn cứ vào thân nhân xấu cũng không ổn. Kiến nghị tòa án nên xem xét lại hồ sơ theo thủ tục giám đốc thẩm, cá nhân tôi đề xuất nên cho anh Dũng và anh Hùng được hưởng án treo.