3 cái chết và 10 năm tù

Đổ lỗi do xe

Chủ xe không phạm tội

Gia đình bị cáo, nạn nhân đều khổ



Đến 9g sáng, tại phòng xử án chỉ có hơn chục người là thân nhân của tài xế Hiền. Đại diện gia đình nạn nhân chỉ có một người là bà Phùng Thị Hậu. Theo tòa, do chủ xe đã bồi thường nên gia đình của bốn nạn nhân còn lại đều vắng mặt. Không ai muốn bị khơi gợi lại cảnh tượng đau lòng.Trao đổi với chúng tôi trước giờ xét xử, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, vợ của bị cáo Hiền, nói chỉ mong được tòa giảm tội cho chồng. Chị Lan nói: “Con trai tôi mới 3 tuổi cũng đòi đi theo mẹ để lên đây rước ba về. Thường ngày ba nó nói phải đi lái xe để có tiền mua sữa về cho con uống, nhưng từ khi ba bị tạm giam nó đã tự ý không uống sữa nữa mà chỉ cần ba về với nó thôi”. Chị Lan hiện đang là công nhân may của một xí nghiệp ở Tiền Giang, thu nhập 1,5 triệu đồng/tháng. “Nếu chồng bị tù thì tôi vừa phải nuôi con, nuôi chồng, không biết cách nào xoay trở với số tiền nhỏ nhoi kiếm được”. Phía hàng ghế trên, bà Phùng Thị Hậu đang cặm cụi ghi chép để chuẩn bị trả lời các câu hỏi của tòa. Bà nói gia đình bà đau khổ vì mất người em gái, cháu bị mất mẹ.

Từ ngày mẹ chết, cháu (đang học lớp 10) bị trầm cảm, không nói chuyện với ai. Trước đó năm tháng cha mẹ cháu đã ly dị, nay mẹ lại chết thảm, cháu gần như mất phương hướng vì không còn nơi nương tựa. Bà bảo: “Rất khó để cháu có thể tìm lại sự cân bằng tâm lý, sẽ không ai có thể bù đắp cho cháu một người mẹ ruột thịt máu mủ được. Tôi cũng như bao nhiêu người khác chỉ mong tòa xét xử đúng người đúng tội để răn đe và để ngăn chặn những thảm họa do chính con người gây ra”.

Đang dừng xe chờ đèn đỏ thì bị xe ben từ phía sau lao vào đụng phải. Những người rất tôn trọng luật giao thông lại phải chết thảm thương, tức tưởi, chỉ vì sự bất cẩn và yếu kém của tài xế.Sáng 25-8, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành (Tiền Giang) xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Quốc Hiền (32 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Lúc 11g ngày 14-11-2010 tại trước Khu công nghiệp Tân Hương trên quốc lộ 1A, xe ben do Hiền điều khiển đã đụng vào bốn xe gắn máy đang dừng chờ đèn đỏ, làm ba người chết, hai người bị thương.Trả lời vị chủ tọa vì sao không thắng xe, không trả số, vì sao cho xe lao vào làn đường của người đi môtô khi đang có tín hiệu đèn đỏ, tài xế Cao Quốc Hiền cúi mặt đáp: vì thắng không ăn, không trả số được. Vì trước mặt có xe 12 chỗ đậu lấn làn đường của xe tải nên buộc phải lách xe qua làn đường môtô... Chỉ khi xe sắp dừng lại thì Hiền mới trả số xe về số 2 được, khi đó xe đã cán người rồi.Tòa hỏi vì sao biết xe không an toàn mà vẫn lái, Hiền trả lời hằng ngày vẫn lái xe bình thường và thấy xe không có lỗi gì nhưng khi sự cố xảy ra mới hoảng hồn. Tòa lại hỏi xe trọng tải chỉ 11 tấn nhưng bị cáo chở 16m3 cát có đúng trọng tải không, vì sao không giảm tốc độ?Hiền trả lời lúc còn cách đèn đỏ khoảng 300m, tốc độ xe là 50km/giờ. Khi cách trụ đèn đỏ khoảng 200m thì tốc độ xe đã giảm xuống khoảng 30km/giờ: “Khi bị cáo thấy đèn bật màu vàng thì thắng còn ăn, sau đó đạp thắng nhồi nhưng không ăn, có trả số xe nhưng chẳng hiểu sao xe cứ bươn tới. Bị cáo có la lên “chết rồi, chết rồi” thì người lơ xe đang nằm ngủ bên cạnh mới ngơ ngác thức dậy. Khi xe dừng lại, sợ quá bị cáo đã chạy vào Công an huyện Châu Thành trốn và đầu thú...”.Như vậy là lỗi kỹ thuật hay lỗi của bị cáo? - tòa hỏi. Bị cáo Hiền trả lời: “Dạ, khi gần tới chiếc xe 12 chỗ bị cáo có đánh lái qua phải để mong xử lý được tình huống nhưng xử lý quá kém. Sau này bị cáo mới biết xe cán chết ba người, làm hai người bị thương. Do lỗi kỹ thuật xe trước, sau đó mới là lỗi xử lý tình huống kém của bị cáo”.Trong phần tranh luận, luật sư Mai Văn Quý (Đoàn luật sư Tiền Giang), bào chữa cho bị cáo Hiền, nói tài xế đã đạp thắng trước khi sự cố xảy ra nhưng thắng không hiệu quả.Theo điều tra kiểm định, thắng của chiếc xe chỉ đạt 36% là không an toàn. Điều tra sau sự cố còn cho biết xe bị bể cúp pen (xì nhớt). Do đó có lỗi kỹ thuật của xe mới xảy ra tai nạn. Mặt khác, do phía trước của xe ben có một xe 12 chỗ đậu chiếm làn đường nên tài xế mới đánh xe qua bên phải. Với những lý do trên, luật sư đề nghị tòa chuyển khung hình phạt với mức phạt nhẹ hơn. Kiểm sát viên Phạm Chí Thịnh không đồng ý với lập luận của luật sư. Ông Thịnh nói: do xe chở quá tải, nếu có thắng sẽ không hiệu quả. Và thực tế trên sơ đồ hiện trường không có vết thắng xe nào trên đường, cho thấy tài xế đã không giảm tốc độ. Kiểm tra sau sự cố cho thấy xe chở cát trên 20 tấn là đã quá tải gần gấp đôi. Do vậy, tài xế xe đã phạm tội rất nghiêm trọng.Trong phần thẩm vấn, tòa đã yêu cầu bà Phùng Thị Hậu, chị của nạn nhân Phùng Thị Hạnh, nêu rõ khoản tiền 200 triệu đồng đòi bồi thường. Bà Hậu nói lo mai táng em bà đã tốn 120 triệu đồng. Bà yêu cầu phải chi trả thêm tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, tiền chu cấp nuôi cháu đến năm 18 tuổi và các khoản phát sinh khác là 80 triệu đồng. Thế nhưng ông Tăng Quốc Tuấn, chủ xe, không đồng ý. Trước đó, ông Tuấn đã bồi thường cho năm nạn nhân tổng cộng 430 triệu đồng và bây giờ theo ông, ông không còn khả năng bồi thường thêm.Trong phần tuyên án, chủ tọa phiên tòa Trần Thị Kim Em khẳng định hành vi của bị cáo Cao Quốc Hiền gây nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật khi điều khiển xe không chấp hành Luật giao thông đường bộ. Bị cáo cho rằng có một phần lỗi do kỹ thuật xe nhưng biên bản kiểm tra kỹ thuật xe cho thấy việc gây ra tai nạn hoàn toàn do bị cáo. Tòa đã tuyên phạt Cao Quốc Hiền 10 năm tù giam và phải chu cấp mỗi tháng 415.000 đồng cho con của nạn nhân Phùng Thị Hạnh.Sau phiên tòa, trao đổi với phóng viên, thẩm phán Trần Thị Kim Em nói do chủ xe đã bồi thường và gia đình các nạn nhân bãi nại nên không xét tội đối với chủ xe Tăng Quốc Tuấn. Trên quốc lộ 1 vẫn còn xuôi ngược nhiều chuyến xe tải chở quá trọng tải cho phép và thảm họa do con người cũng sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào.Theo QUANG VINH (TTO)