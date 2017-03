3 điểm mới khi thực hiện Luật Căn cước công dân

Tại cuộc họp báo công bố luật sáng 11-12, về việc thực hiện Luật Căn cước mới, Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VII (Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội), Bộ Công an cho biết như trên.

Hiện tại trên cả nước đang tồn tại hai hệ thống cấp giấy CMND theo công nghệ cũ và công nghệ mới. Từ 1-1-2020 trên toàn quốc sẽ thực hiện cấp thẻ căn cước theo công nghệ mới.

Ông Vệ cũng cho biết, vừa qua QH vẫn biểu quyết vẫn làm giấy khai sinh cho trẻ đến 14 tuổi. Sau này khi có thẻ căn cước, công dân chỉ cần trình thẻ căn cước không phải trình bất cứ giấy tờ nào khác.

Về việc Bộ Công an có độc quyền quản lý dữ liệu của công dân hay không, ông Vệ cho hay: “Chính phủ giao cho Bộ Công an xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Luật cũng quy định một số quyền tra cứu, kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Không nhất thiết bộ Công an độc quyền quản lý”.