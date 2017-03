3 kẻ đồi bại “bó tay” trước “kế hoãn binh” của nữ sinh

Vào rừng để xả… stress

Vào một ngày cuối tuần mát mẻ, cô học sinh cấp 3 xinh xắn được những người anh hàng xóm rủ tới nhà bạn chơi. Công việc học hành hàng ngày quá bận rộn và mệt mỏi nên khi được các anh rủ ngon ngọt đi xả stress thì cô gái nhanh chóng gật đầu. Tuy nhiên, cô học trò ngây thơ đó không thể ngờ rằng những người anh hàng ngày mà cô yêu quý ấy lại có những hành động đồi bại đến như vậy.

3 “ông anh” đồi bại phải nhận tổng cộng 37 năm tù.

Hồ sơ vụ án cho thấy, vào ngày 17/12/2012, cháu T.T.N.C (sinh năm 1997, ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) được Lê Hoàng Trí (sinh năm 1985), Lê Hải Linh (sinh năm 1987, là anh rể của Trí) đều ở Thủ Dầu và Huỳnh Thanh Trà (sinh năm 1988, quê ở Trà Vinh) rủ đi tới nhà một người bạn của nhóm Linh ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương chơi.

Trên đường đi, cả 4 người rất vui vẻ chuyện trò. Ba “cậu anh” tỏ ra rất quan tâm và yêu quý cô “em gái”. 11h cùng ngày, cả 4 người đã có mặt ở nhà người bạn và bắt đầu cuộc nhậu. Họ hăng say chén chú chén anh rất rôm rả. Nể mấy “ông anh” nên cô bé cũng “chịu khó” làm mấy ly rượu để các anh vui lòng.

Khoảng 15h cùng ngày, cuộc nhậu kết thúc và cả 4 anh em ra về. Tuy nhiên, một điều không thể ngờ, không biết do rượu vào khiến Huỳnh Thanh Trà nổi dục vọng hay Trà đã có ý định từ trước, nhưng khi đến giữa rừng cao su thì Trà nhắn tin cho Lê Hải Linh đang chở cháu C nói rằng gã muốn giao cấu với cháu C.

Được bạn “hiến kế” hay nên Linh đã nghe theo và chở cháu C đi sâu vào trong rừng cao su. Khi tới chỗ hoang vắng, Linh dừng xe lại thì cháu C hỏi anh Linh dừng xe ở đây làm gì, sao không đi về luôn thì Linh nói dừng đi giải chút xíu. Một lúc sau, xe của Trí và Trà cũng tới. Trà bước lại chỗ cháu C ngồi và dùng tay sờ soạng khắp nơi khiến cháu C hét lên.

Sợ bị lộ nên Trí và Linh quát cháu C rồi tiếp tục sờ soạng mặc cháu C khóc lóc, van xin.

Mưu trí “dắt mũi” 3 “ông anh”… vào tù

Đến lúc này thì cháu C đã biết được bản chất của những “anh trai” này. Cháu bình bĩnh nói nhẹ nhàng với cả 3 kẻ đồi bại rằng: “Các anh muốn làm gì em thì vào khách sạn hãy làm. Ở đây trống trải quá, người đi qua đi lại em sợ lộ hết, người ta biết thì xấu hổ lắm...”.

Tuy nhiên, những kẻ đồi bại lại vặn cháu C tiền đâu mà vào khách sạn?. Dù không có tiền trong túi nhưng cháu C vẫn rất nhanh trí đáp: “Các anh cứ cầm điện thoại của em rồi lấy tiền cùng đi vào khách sạn. Vào đó cho thoải mái…”.

Mặc cho cô “em gái” vừa “van nài” mấy anh vào khách sạn làm cho thoải mái, những gã sở khanh vẫn không chịu đồng ý.

Biết cách đưa vào khách sạn không được, cô bé đã chuyển ngay sang một kế khác nhằm kéo dài thời gian may ra có ai đi qua thì kêu cứu. C nói: “Các anh không vào khách sạn thì ra nơi có lùm cây rậm để khỏi người ta thấy”. Chúng đồng ý...

Trong lúc Linh đang chuẩn bị thực hiện hành vi thì cháu C phát hiện có một người đàn ông đi xe máy ngang qua nên cháu đã la lớn: “Cứu tôi với, cứu tôi với…”. Nghe tiếng kêu cứu của cô gái, người đàn ông quay xe lại, đồng thời gọi điện thoại kêu thêm người dân xung quanh tới trợ giúp bắt bọn đồi bại.

Cô gái được người dân giải cứu thoát khỏi những tên “anh trai” đốn mạt. Linh bị người dân bắt giữ, còn 2 kẻ khác nhanh chân tẩu thoát.

Vụ việc được gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo với công an, sau đó vụ án đã được làm sáng tỏ. Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Trà 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Còn Lê Hoàng Trí và gã anh rể của hắn mỗi người cũng nhận mức án 12 năm tù về tội danh nói trên.

Cho rằng mức án trên là quá nặng, vì mình chưa “làm ăn” được gì mà phải nhận tới hơn chục năm tù nên các bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm của TANDTC thì bị cáo Trà đã tự nguyện rút đơn kháng cáo. Hai anh em Trí và Linh vẫn giữ nguyên kháng cáo, nhưng xét thấy không có tình tiết gì mới và mức án mà cấp sơ thẩm tuyên là phù hợp nên HĐXX đã bác kháng cáo, giữ y án sơ thẩm.

Theo Ngọc Quý (Pháp luật Việt Nam)