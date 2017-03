3 kẻ môi giới mại dâm lĩnh án

Ngày 16/7, TAND tỉnh Đăk Lăk đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Kiều (36 tuổi) 7 năm tù giam, Thẩm Văn Sáu (34 tuổi, cùng ngụ Đăk Lăk) 6 năm tù giam và Lê Văn Biên (54 tuổi, ngụ Đăk Nông) 4 năm tù giam về tội Môi giới mại dâm.







Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Kh. Uyên Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Kh. Uyên



Theo cáo trạng, cuối năm 2010, Kiều vượt biên sang Trung Quốc hành nghề bán dâm. Do muốn có nhiều tiền, Kiều đã nảy sinh ý định về Việt Nam tìm gái đưa sang các nhà chứa ở Trung Quốc. Kiều liền điện về cho Sáu (là em chồng Kiều) nhờ tìm các cô gái.



Đầu tháng 11/2011, Sáu rủ Linh (TP Buôn Ma Thuột) là gái bán dâm và được cô này đồng ý sang Trung Quốc bán dâm, theo tỷ lệ 4/6 (Linh được 40% mỗi lần bán dâm). Sau khi Linh sang Trung Quốc, Kiều trả công cho em chồng 1,3 triệu đồng.



Gần 2 tháng sau, Sáu tiếp tục nhờ Biên (bố nuôi của Sáu) đưa 4 cô gái bán dâm khác sang Trung Quốc. Mỗi cô, Sáu được Kiều trả cho 2,5 triệu đồng. Số tiền này, Sáu cho bố nuôi 1 triệu đồng.Sau đó, Kiều đưa 4 cô gái về phòng trọ tại tỉnh Vân Sơn (Trung Quốc) tổ chức bán dâm, ăn chia theo tỷ lệ 50/50. Do ít khách nên Kiều đưa các cô gái giao cho chủ chứa người Trung Quốc quản lý việc bán dâm.



Mỗi lần đi khách được 10.000 nhân dân tệ thì người quản lý hưởng 4.000, gái bán dâm hưởng 3.500, còn Kiều hưởng 2.500 nhân dân tệ.Sau một thời gian hoạt động, do mâu thuẫn trong việc ăn chia nên bốn gái mại dâm bỏ trốn về Việt Nam tố cáo Kiều với cơ quan công an. Ngày 17/1, Kiều, Sáu và Biên bị cơ quan công an bắt giữ.



Theo Kh. Uyên (VNE)