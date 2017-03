3 ngày, trùm đề lời hơn 2,3 tỉ đồng

Ngày 24-5, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên án đối với 34 bị cáo về tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” bằng hình thức ghi, đánh số đề.

Theo đó, bị cáo Trần Thị Liên (46 tuổi, ngụ phường 3, TP Bạc Liêu) là đối tượng cầm đầu, bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “tổ chức đánh bạc”. Các đồng phạm của Liên bị tuyên phạt cao nhất là 2,5 năm tù, thấp nhất là 3 tháng tù về các tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra, HĐXX đề nghị tịch thu, sung công quỹ toàn bộ số tiền do Liên thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc hơn 2,3 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Thị Liên (hàng đầu, mặc áo khoác trắng) và các đồng phạm nghe tòa tuyên án

Theo cáo trạng, Liên bắt đầu tổ chức ghi đề từ năm 2004. Thấy kiếm tiền dễ dàng, năm 2009 Liên mở rộng quy mô hoạt động, trực tiếp móc nối, tuyển mộ hơn 40 người ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau... làm “đại lý” ghi số đề từ “tay em” và được hưởng hoa hồng từ 4 - 6%/trên tổng số tiền thu về.

Trung bình hàng ngày đường dây này có hàng ngàn người đánh đề, với số tiền thu lên đến hàng tỉ đồng.

Để tổ chức đường dây thầu đề quy mô lớn này, Liên đã trưng dụng hai căn nhà liền kề (1 trệt, 2 lầu) của mình tại Trung tâm thương mại Bạc Liêu để hoạt động. Liên thuê cả chục người giúp việc nhận phơi đề, tổng hợp phơi đề, đối chiếu kết quả xổ số, nhận, trả tiền từ các “đại lý”.

Đặc biệt, để đối phó với công an, Liên cho lắp đặt hệ thống camera an ninh xung quanh nhà; trong nhà được lắp đặt nhiều cửa, phòng khi công an đột nhập cũng đủ thời gian tẩu tán tang vật.

Sau thời gian dài theo dõi, ngày 23-9-2011, Công an tỉnh Bạc Liêu quyết định bắt khẩn cấp Trần Thị Liên. Tang vật thu giữ tại nhà của Liên gồm: 25 lượng vàng SJC, 354 triệu đồng, gần 10 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm, 30.000 USD, 1 máy đếm tiền, 5 máy fax, 7 máy tính, 7 cuộn giấy fax...

Khi lực lượng công an khám xét nhà, Liên còn quăng bỏ 3 điện thoại di động và 1 túi ny lon đựng tiền.

Qua lời khai của Liên, công an tiếp tục bắt 33 đối tượng còn lại là “đại lý”, người giúp việc và “tay em” cộm cán tham gia đường dây đánh đề này.

Được biết, “trùm” Liên thu lợi cực lớn từ hoạt động thầu đề. Một kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong ba ngày (từ ngày 21, 22 và 23-9-2011), Liên đã “ẵm” hơn 2,3 tỉ đồng.