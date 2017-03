3 người bị cụt tay vì đốt pháo chơi Tết

Bệnh nhân Hồ Văn Mền đang điều trị tại bệnh viện.

Người đàn ông 40 tuổi, ở xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, đốt pháo bị quả pháo nổ ngay trên tay. Nạn nhân bị thương nặng, bác sĩ quyết định phải cắt cụt bàn tay phải bệnh nhân.

Cũng đốt pháo, bệnh nhân Hồ Văn Mền 35 tuổi được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng dập nát bàn tay phải, đa vết thương nham nhở vùng mặt. Trường hợp thứ ba là bệnh nhân Nguyễn Viết Hoàng 19 tuổi bị dập nát bàn tay phải do đốt pháo. Hai bệnh nhân này cũng phải chấp nhận cắt bỏ cánh tay vì bị thương quá nặng.

Theo báo cáo của Bộ Y tế trong 3 ngày (29 đến mùng 2 Tết), cả nước có 98 người nhập viện do pháo nổ, tăng gấp đôi so với Tết Ất Mùi (2015), không có trường hợp tử vong. Quảng Ngãi có đến 17 người nhập viện, trong đó ó 15 ca là do sự cố pháo hoa tại quảng trường thành phố.

