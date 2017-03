3 thuyền viên lênh đênh trên tàu chết máy ngoài biển

Chiều 2-11, lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được chiếc tàu cùng ba thuyền viên trên chiếc tàu bị chết máy đang lênh đênh đã ba ngày liền trên vùng biển huyện Hải Lăng, Quảng Trị.

Trước đó, vào ngày 29-10, ông Mai Ánh Dương (quê Nam Định) thuê chiếc tàu ĐNA 0494 do ông Nguyễn Dũng (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng làm chủ) để lai dắt một chiếc sà lan từ huyện Xuân Trường (Nam Định) vào Quảng Nam.

Trên đường lai dắt chiếc sà lan, đến khoảng 23 giờ ngày 31-10, khi đang vào đến vùng biển Mỹ Thủy (xã Hải An, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) thì bị chết máy khiến ba thuyền viên trên tàu bị mắc kẹt trên biển, chiếc tàu cách bờ khoảng ba hải lý.

Các thuyền viên trên tàu được xác định gồm: thuyền trưởng Nguyễn Phước Thành (65 tuổi); các thuyền viên Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi) và Nguyễn Văn Can (45 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).



Chiếc sà lan trôi vào gần bờ.





Lực lượng chức năng chỉ biết theo dõi tàu gặp nạn qua ống nhòm.

Khi gặp nạn, các thuyền viên đã dùng neo để cố định tàu kéo và để sà lan tránh bị trôi dạt. Tuy nhiên, do sóng to, gió giật mạnh khiến chiếc sà lan rung lắc mạnh nên các thành viên trên tàu đành phải cắt để chiếc sà lan trôi dạt trên biển nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tàu kéo.

Ông Mai Ánh Dương, chủ chiếc sà lan, cho biết: “Để chiếc sà lan trôi dạt trên biển là việc bất khả kháng vì nếu không cắt, chiếc sà lan sẽ gây nguy hiểm cho cả tàu kéo, sà lan và các thuyền viên”.

Trong quá trình trôi dạt, chiếc sà lan này bị sóng đánh vào khu vực gần bờ biển Mỹ Thủy (huyện Hải Lăng). Hiện để cố định chiếc sà lan, lực lượng chức năng tiến hành bơm nước vào khoang để chiếc sà lan chìm xuống, tránh trường hợp tiếp tục trôi dạt đánh vỡ ống dẫn nước vào hồ tôm của nhiều hộ dân.

Thượng tá Hoàng Hữu Thiện, Đồn trưởng Đồn biên phòng Mỹ Thủy (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để tìm cách ứng cứu. Nhưng vì gió biển giật cấp 7-8, phương tiện không có nên lực lượng chức năng chưa tìm ra phương án ứng cứu ba thuyền viên cùng chiếc tàu trên.

Ông Thiện cho biết thêm: “Hiện đã có một tàu cảnh sát biển khu vực 2 ở TP Đà Nẵng đang di chuyển từ Đà Nẵng ra Quảng Trị để tìm cách tiếp cận và lai dắt tàu ĐNA 0494 vào Đà Nẵng”.