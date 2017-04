3 xe biển số 80 là do UBND tỉnh Gia Lai đăng ký

Theo đó, trong 5 chiếc có đến 3 chiếc do Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đăng ký. Cụ thể ba xe Toyota Lancruiser 80A-007.98, 80A-111.88 và 80A-010.88 đều do Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai (địa chỉ 01, Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai) là chủ sở hữu.



Xe Camry 80A-010.20, chủ phương tiện là Cục Quản trị Tài vụ, Văn phòng TW Đảng



Trong đó xe 80A-111.88 là xe Lancruiser VX sản xuất năm 2013. Đối với xe 80A-111.79, chủ sở hữu là Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai (địa chỉ 02, Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai). Chiếc xe này cũng hiệu Lancuiser VX sản xuất năm 2013 và loại xe này đều có giá thị trường hơn 2,5 tỷ đồng.

Riêng chiếc xe Camry 80A-010.20, chủ phương tiện là Cục Quản trị Tài vụ, Văn phòng TW Đảng, được đăng ký lần đầu vào năm 2012.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ thuộc Cục CSGT Bộ Công an cho biết, quy định về việc cấp biển số xe hiện nay được thực thi theo Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an. Theo đó, ký hiệu biển số 80 do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đăng ký, cấp cho những cơ quan sau:

1. Văn phòng và các Ban của Trung ương Đảng.

2. Văn phòng Chủ tịch nước.

3. Văn phòng Quốc hội.

4. Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ.

5. Xe ôtô phục vụ thành viên Chính phủ, các Ủy viên Trung ương Đảng công tác tại Hà Nội.

6. Văn phòng cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận tổ quốc, Tổng liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân).

7. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

8. Tòa án nhân dân tối cao.

9. Báo Nhân Dân.

10. Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.

11. Các đại sứ quán, Tổ chức quốc tế và nhân viên người nước ngoài.

12. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

13. Văn phòng Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

14. Trung tâm lưu trữ quốc gia.

15. Văn phòng Tổng cục Hải quan.

16. Văn phòng Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam.

17. Văn phòng Tổng Công ty hàng không Việt Nam.

18. Xe hoạt động nghiệp vụ, phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các trường hợp khác được Bộ trưởng Công an hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.