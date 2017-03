30 camera bắt xe vi phạm ở cao tốc Trung Lương

Ông Dương Tuấn Minh, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long (CIPM), cho biết hôm 20-3.

Các camera vừa nêu nằm trong dự án xây dựng hệ thống giao thông thông minh (ITS) đường cao tốc Trung Lương. Dự án do CIPM làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư trên 800 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi của Hàn Quốc, được chính thức khai thác từ ngày 20-3. Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, việc đưa vào vận hành ITS ở cao tốc Trung Lương sẽ góp phần quản lý, khai thác tuyến cao tốc hiệu quả, an toàn. Đây là hệ thống giao thông thông minh đầu tiên ở Việt Nam, sẽ là hình mẫu để áp dụng cho các nơi khác.

M.PHONG