30 học viên cai nghiện trốn trại gây án chỉ là tin đồn nhảm

Ngày 1-3, trao đổi với Pháp luật TPHCM , Thượng tá Bùi Văn Đại, Phó trưởng Công an huyện Trảng Bom, khẳng định thông tin nêu trên chỉ là tin đồn nhảm. Bởi vì sau khi xuất hiện tin đồn, công an đã cử các đội nghiệp vụ xác minh tại các địa phương và tại Trung tâm lao động xã hội Xuân Phú cũng như các trại giam Thủ Đức, Xuân Lộc, Xuyên Mộc của Bộ Công an. Kết quả, không có đơn vị nào có học viên và phạm nhân trốn trại về ẩn náu trên địa bàn huyện Trảng Bom và lên tục gây ra các vụ trộm cắp, cướp giật, giết người, sử dụng kim tiêm đâm người đi đường… gây hoang mang trong dư luận như tin đồn vừa qua.

Hiện Công an huyện Trảng Bom đã gửi văn bản thông báo cho các đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn và hiệu trưởng các trường học đóng trên địa bàn để trấn an dư luận và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước những tin đồn thất thiệt, tuyệt đối không tiếp tay cho kẻ xấu lan truyền tin đồn nhảm, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

TIẾN DŨNG