300 mảnh vỡ được nhìn thấy qua vệ tinh Thái Lan

Đội tìm kiếm Thái Lan cho biết khoảng 300 vật thể nổi trên mặt biển được nhìn thấy ở cách vị trí nghi ngờ là điểm rơi máy bay khoảng 200 km về phía Tây Nam, cách bờ biển thành phố Perth (Australia) khoảng 2700km.

Tờ báo The Nation công bố các hình ảnh này được truyền về từ vệ tinh quan sát trái đất vào lúc 10 giờ sáng ngày 24-3. Cơ quan thông tin lưu trữ địa chất và công nghệ vũ trụ Thái Lan đang gửi các dữ liệu này đến chính phủ Malaysia.



Hình ảnh các vật thể nổi được nhìn thấy qua vệ tinh. Ảnh: Mirror

Hôm nay, ngày tìm kiếm thứ 18 không diễn ra thuận lợi khi một loạt máy bay, tàu Trung Quốc, Australia, Anh, Mỹ…phải quay về bãi đỗ do thời tiết xấu. Cơ quan hàng hải Anh Quốc và Australia xác nhận nhiều kế hoạch bay hôm nay đã phải hủy bỏ vì mưa và sương mù.



Màn hình quan sát phân bổ vị trí tìm kiếm của các nước trên Ấn Độ Dương. Ảnh: Mirror

Trong khoảng thời gian này, dường như hãng hàng không Malaysia Airlines đang trong giai đoạn “không may mắn” khi liên tiếp gặp sự cố. Hôm thứ hai đầu tuần, một chiếc máy bay Airbus A330 -300 cũa hãng đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Hong Kong vì sự cố hỏng máy phát hiện chính. Sân bay Hong Kong đã bố trí sẵn lực lượng cứu hộ, đề phòng xảy ra cháy nổ. Rất may chiếc máy bay này đã hạ cánh an toàn nhờ máy phát dự phòng vẫn hoạt động tốt. Những ngày sắp tới, có thể Malaysia Airlines sẽ phải đối mặt với một vụ kiện lớn với hãng luật Ribbeck của Mỹ.

Phương Dung