30.000 người tham gia Lễ diễu binh, diễu hành mừng 2-9

Trong buổi họp báo ngày 12-8, Ban tổ chức cho biết sau khi đi qua quảng trường Ba Đình, ba lực lượng diễu binh, diễu hành (của Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an và nhóm các Bộ, ngành Trung ương) sẽ chia làm hai nhánh. Nhánh thứ nhất đi qua các tuyến phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai. Nhánh thứ hai đi theo tuyến phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà Hát Lớn. Trong đó, lực lượng của Bộ Quốc Phòng chia làm hơn 40 khối (lục quân, kĩ thuật, hậu cần, tăng thiết giáp, trinh sát đặc nhiệm, các học viện...), và lực lượng Bộ Công an chia làm 10 khối (An ninh nhân dân, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động...).



Ban tổ chức họp báo công bố chương trình

Riêng ở lực lượng các Bộ ngành Trung ương (các khối cựu chiến binh, công nhân, nông dân, phụ nữ...), phần khối nghệ thuật do Bộ VH,TT&DL tổ chức sẽ có sự tham gia của khoảng 2- 500 diễn viên, nghệ sĩ. Nội dung diễu hành được dàn dựng theo hướng lần lượt giới thiệu và tôn vinh các sản phẩm văn hóa của dân tộc, các di sản đã được UNESCO công nhận, các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hiện phương án phân luồng giao thông vẫn chưa được BTC công bố.

Bên cạnh đó, trong lễ kỷ niệm diễn ra vào 7g sáng ngày 2- 9, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức đoàn rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về thắp tại Đài lửa trên quảng trường Ba Đình, đồng thời tổ chức bắn 21 phát đại bác tại Hoàng thành Thăng Long.

Vào 21g tối 2- 9, 5 địa điểm tại Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh (Hồ Gươm, Công viên Thống Nhất, vườn hoa Văn Quán, sân vận động Mỹ Đình và Hồ Tây). Kinh phí dành cho hoạt động này hoàn toàn được thực hiện từ nguồn vốn xã hội hóa.