31 năm tù cho hai kẻ vận chuyển tiền giả

Hai bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, ngày 8-6, Dìn và Bằng nhận 38 triệu đồng của hai người đàn ông người Nghệ An tên Tuấn và Hùng đặt mua 400 triệu đồng tiền giả. Hai bên thỏa thuận 43 triệu tiền Việt Nam thật sẽ mua được 100 triệu tiền giả.

Sau đó, cả hai cộng thêm tiền của mình vào được 55 triệu đồng rồi qua Trung Quốc đổi lấy 17.000 nhân dân tệ để mua 400 triệu đồng tiền Việt Nam giả mệnh giá 200.000 đồng.



Khi cả hai về đến Nghệ An thì bị Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ công an tỉnh Nghệ An kiểm tra phát hiện và bắt giữ.

Trước đó, năm 1997, TAND huyện Văn Lãng, Lạng Sơn xử phạt Dương Vĩnh Dìn 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; năm 2005, Dìn bị TAND thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang xử phạt 54 tháng tù về tội “Lưu hành tiền giả”.



Năm 2008, Nguyễn Văn Bằng bị TAND tỉnh Bắc Giang xử phạt 15 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự nơi công cộng”.