314 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông dịp tết

So với tết Nhâm Thìn 2012, số vụ tai nạn giao thông giảm 10 vụ nhưng tăng năm người chết, 29 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 367 vụ tai nạn giao thông, làm chết 307 người, bị thương 384 người. Có bảy vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng tại Khánh Hòa, Gia Lai, Tiền Giang, Nghệ An, Lạng Sơn và Lâm Đồng, làm chết 28 người, bị thương ba người. Đường sắt xảy ra năm vụ, làm chết sáu người, bị thương ba người. Đường thủy xảy ra một vụ, làm một người chết. Theo nhận định của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ba ngày 29, mùng 1, mùng 2 tết Quý Tỵ, lưu lượng phương tiện giao thông ít, mưa rét ở miền Bắc cùng với sự kiểm tra gắt gao của các lực lượng chức năng nên tai nạn giao thông xảy ra không nhiều. Tuy nhiên, từ mùng 3 trở đi, người dân đi lại chúc tết nhiều, người lái xe uống bia rượu phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định... nên tai nạn giao thông lại tăng lên.

CL