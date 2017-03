3.600 người diễn tập chữa cháy

“Lúc 9 giờ 26 phút, một đám cháy lớn xuất phát tại khu vực bếp ăn của tầng năm tòa nhà Diamond Plaza, quận 1 do rò rỉ khí gas. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ tầng năm khiến trên 100 người bị đe dọa. Ngoài ra, hàng trăm người từ tầng sáu đến tầng 21 bị mắc kẹt, không thể thoát ra ngoài. Các nạn nhân không ngừng vẫy tay, gào thét xin ứng cứu” - đó là kịch bản buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cấp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM (ngày 14-8, do Bộ Công an và UBND TP.HCM đồng chủ trì).

Hàng chục xe thang, xe chữa cháy nhanh chóng được điều tới hiện trường. Camera “bay” cũng được sử dụng để ghi hình đám cháy (ảnh nhỏ). Ảnh: X.NGỌC

Trực thăng của Sư đoàn 370 đang tiếp cận hiện trường để cứu những người mắc kẹt trên tầng cao. Ảnh: X.NGỌC

Một thanh niên thoát khỏi đám cháy bằng cách nhảy từ tầng năm xuống đệm của lực lượng cứu hộ. Ảnh: X.NGỌC

Ngay lập tức, hàng chục xe thang cùng xe chữa cháy công nghệ 1-7 (hàng đầu thế giới hiện nay) được huy động tới hiện trường. Các thiết bị chuyên dụng khác cũng được đưa vào sử dụng như đệm hơi, băng cáng trượt trên dây cáp, máy dò thân nhiệt, camera từ xa… Sau 20 phút xảy ra sự cố, gần 1.900 người trong tòa nhà đã được đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, do đám cháy vẫn lan rộng nên lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận tầng thượng (tầng 21) để cứu các nạn nhân mắc kẹt tại đây. Trong tình hình đó, Sư đoàn 370 - Quân chủng phòng không không quân đã điều ngay hai trực thăng tham gia cứu nạn. Trong khi máy bay thả thang dây để các nạn nhân leo lên, các chiến sĩ PCCC phải hỗ trợ phun nước làm mát để bảo đảm an toàn.

Song song với việc chữa cháy và cứu nạn, hàng tấn hàng hóa và đồ vật dễ cháy đã được nhanh chóng di chuyển ra khỏi tòa nhà để hạn chế thiệt hại. Công tác bảo vệ chốt chặn, phân luồng giao thông cũng được lực lượng Công an TP triển khai kịp thời. Đến 9 giờ 55, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, đánh giá: “Buổi diễn tập có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp nâng cao ý thức PCCC của người dân, rèn luyện khả năng sẵn sàng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng. Buổi diễn tập đã được ghi hình, chia sẻ với 62 tỉnh, thành khác để trao đổi kinh nghiệm”.

