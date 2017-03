37 tỉnh thành bị phê bình vì tai nạn giao thông gia tăng

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm, nhất là tháng 2 tăng đột biến. Cả nước đã xảy ra hơn 5.600 vụ, làm chết 1.970 người, bị thương gần 5.800 người; so với cùng kỳ năm 2012 đã giảm 740 vụ, song lại tăng 298 người chết (17%). Riêng tháng 2 tăng 323 người chết (44%); tăng 344 người bị thương (12%).

37 tỉnh thành đã tăng số người chết do tai nạn giao thông, trong đó 23 địa phương có số người chết tăng trên 30% là: Đà Nẵng; Quảng Ninh; Tuyên Quang; Phú Thọ; TP HCM; Lạng Sơn; Khánh Hòa; Bắc Ninh; Vĩnh Long; Đăk Lăk; Gia Lai; Cần Thơ; Quảng Bình; Quảng Trị; Hà Tĩnh; Hưng Yên; Bình Dương; Bình Thuận; Ninh Thuận; Bà Rịa - Vũng Tàu; Lai Châu; Yên Bái; An Giang. Đặc biệt 4 tỉnh có số người chết tăng trên 100% là Bà Rịa - Vũng Tàu; Lai Châu; Yên Bái; An Giang.

Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã nghiêm khắc phê bình các địa phương tăng cao số người chết trong 2 tháng qua, đồng thời yêu cầu tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt; xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là lỗi có nguy cơ cao gây tai nạn như: chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, đi sai phần đường, uống rượu bia điều khiển phương tiện; dừng, đỗ đón, trả khách không đúng quy định; người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm…

Đặc biệt, các lực lượng cần tập trung kiểm tra và xử phạt lái xe khách, xe môtô vi phạm trên các quốc lộ trọng điểm, trật tự giao thông tại vùng nông thôn, các tuyến đường liên huyện, liên xã.

Theo Đoàn Loan (VNE)