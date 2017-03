4 năm tù vì dâm ô với trẻ em

Bị cáo Phan Văn Chung tại phiên tòa

Theo cáo trạng, chị N.T.K.C. (SN 1984, trú phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) gửi con là cháu N.T.T.V. (sinh tháng 1/2007) ở trường mầm non Hồng Đào (phường An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng) do cô Nguyễn Thị Vạng (SN 1958, trú phường An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng) làm chủ nhiệm.

Vì bận công việc nên chị C. có thỏa thuận với cô Vạng từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày nhờ cô đón cháu về nhà trông giữ, sau khi đi làm về chị C. sẽ đón cháu V. về.

Từ năm 2005 đến 2011, Phan Văn Chung (SN 1963, hộ khẩu tại xã Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam, là chồng của em gái cô Vạng) đến ở nhờ nhà cô Vạng để đi làm.

Từ tháng 12/2010 đến tháng 3/2011, lợi dụng lúc cháu V. vui chơi ở nhà cô Vạng, Chung đã nhiều lần có hành vi sàm sở và dùng ngón tay thọc sâu vào vùng kín của cháu V.. Sau đó, Chung bỏ về quê sinh sống.

Cuối tháng 4/2011, cháu V. bị sốt cao và kêu bị đau ở bộ phận sinh dục, chị C. đã đưa cháu đi khám và bác sĩ chẩn đoán cháu V. bị viêm âm đạo, âm đạo dãn rộng và có vết rách mang trinh cũ.

Qua khám nghiệm pháp y cũng kết luận cháu V. bị rách màng trinh. Sau đó chị C. trình báo sự việc với cơ quan công an.

Tháng 6/2011, Phan Văn Chung đã đến công an quận Thanh Khê đầu thú và khai báo hành vi dâm ô của mình với cháu V.

Qua quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Phan Văn Chung đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, do đó HĐXX đã tuyên phạt y 4 năm tù và bồi thường cho gia đình bị hại 30 triệu đồng chi phí điều trị và tổn thất tinh thần.

