4 "thiếu gia" chạy xe 1 bánh lãnh 33 tháng tù

Ngày 28-2, TAND quận Bình Thạnh - TPHCM xử lưu động tại đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Duy (SN 1990, ngụ quận 1), Đoàn Tấn Minh (SN 1991, ngụ quận Bình Thạnh), Khổng Minh Nhật (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn) đồng mức án 9 tháng tù và Nguyễn Kim Hoàng (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) 6 tháng tù về cùng tội “Gây rối trật tự công cộng”.



Bị cáo Minh (áo tím) có cha là Chủ tịch HĐQT một doanh nghiệp Nhà nước.





Bốn bị cáo nói trên đều là "thiếu gia" trong những gia đình có của ăn của để.



Duy đang là sinh viên năm 3, ngành Kế toán Trường ĐH Hoa Sen. Đoàn Tấn Minh lúc phạm tội cũng đang là sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng Quốc tế Kent, cha Minh là Chủ tịch HĐQT một doanh nghiệp Nhà nước. Trong khi đó, Nguyễn Kim Hoàng cũng đang là học sinh trung học.Theo cáo trạng, từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2011 trên địa bàn quận Bình Thạnhnổi lên tình trạng các thanh thiếu niên điều khiển xe chạy lòng vòng trên nhiều tuyến đường đông dân cư gây ồn ào từ nửa đêm đến rạng sáng.Sau khi chạy vòng vòng, các đoàn xe này dừng lại và lạng lách đánh võng, biểu diễn bốc đầu xe, nẹt pô, bấm còi… gây náo loạn ở một số tuyến đường như D2, Bình Quới, Chu Văn An, Hoàng Hoa Thám…Công an quận Bình Thạnh đã truy quét, bắt giữ hàng trăm mô tô, xe máy nhưng tình trạng tụ tập không giảm.Khoảng 21 giờ ngày 5-3-2011, Công an quận Bình Thạnh phát hiện trên đường D2 có hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập cổ vũ cho nhiều thanh niên lạng lách, đi xe một bánh, đánh võng.Lúc này, Nguyễn Thanh Duy và Đoàn Tấn Minh thấy nhiều người cổ vũ, muốn “thỏa mãn niềm đam mê” nên đã vặn ga, vừa chạy vừa nẹt pô và điều khiển xe đua nhau với tốc độ khoảng 70 km/giờ. Duy và Minh bị tổ công tác Công an quận Bình Thạnh truy đuổi và bắt giữ.Rạng sáng 6-3-2011, Nguyễn Kim Hoàng thấy Khổng Minh Nhật lượn xe trên đường D2 vừa chạy vừa nẹt pô tỏ ý muốn đua tốc độ nên cả hai cùng “lâm trận”.Điều đáng nói là 2 bị cáo này chạy với tốc độ hơn 100km/giờ trên một đoạn đường chừng 400 m. Cả 2 bị công an truy đuổi nên bỏ xe chạy bộ nhưng vẫn không thoát.Cũng trong đêm ngày 5 rạng sáng 6-3-2011, Công an quận Bình Thạnh đã truy đuổi trên các tuyến đường bắt giữ 133 xe máy và xử phạt hành chính đối với các đối tượng tụ tập, cổ vũ.Tại phiên tòa, Duy và Minh khai nhận đã mua xe “độ” qua mạng internet và qua các “tay lái lụa” khác với giá gần 20 triệu đồng/xe.Trả lời HĐXX tiền đâu bị cáo mua xe thì hai thiếu gia Duy, Minh khai rằng tiền do cha mẹ cho tiêu xài, để dành mua xe.Sau khi mua xe “độ”, các bị cáo đem gởi ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đến thứ bảy, chủ nhật chạy ra bệnh viện lấy xe đi đua.Nhiều người tham dự phiên tòa cho rằng lỗi một phần là do cha mẹ các bị cáo quản lý lỏng lẻo, để con tụ tập đánh võng từ nửa đêm đến rạng sáng.Theo Phạm Dũng (NLĐ)