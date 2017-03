4 vụ tai nạn kinh hoàng trong đêm làm 7 người chết, 24 người bị thương

Vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 3/6, tại đoạn đường tránh thuộc địa phận xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, (Hà Tĩnh) đã xẩy ra 1 vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm chết 5 người, 2 người bi thương nặng.



Chiếc xe 7 chỗ mang BKS 73A - 00283 do phóng nhanh vượt ẩu nên mất lái và đâm xuống vực sâu bên đường. Chiếc xe bay xa khoảng 40 mét trước khi lộn nhào xuống vực sâu khoảng 3 mét. Cú lao mạnh khiến chiếc xe bẹp dúm. Phải mất hàng giờ người dân và lực lượng chức năng mới đưa được 5 người tử nạn và 2 người bị thương ra khỏi xe đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh.







Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông nhiều giờ liền

Lực lượng CSGT đã rất vất vả mới giải quyết được ách tắc giao thông

Theo Đặng Tài - Văn Dũng (Dân trí)



Danh tính các nạn nhân được xác định là Võ Văn Giáp (SN 1984, trú tại xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh), Mai Xuân Hưng (SN 1976), Trịnh Minh Phúc (SN 1964), Đặng Công Hoàng (SN 1984) và một nạn nhân nam chưa rõ danh tính. Các nạn nhân trên đều trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.Vào lúc 21 giờ15 phút tại Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lại xẩy ra một vụ tai nạn khác. Xe mô tô mang BKS 73N3 - 1116 do 2 thanh niên (chưa rõ danh tính) va vào một người đàn ông đi bộ. Hậu quả cả 3 người đều bị thương trong tình trạng nguy kịch. Người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa Kỳ Anh.Tiếp đó, 23 giờ15 phút, tại Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lại xẩy ra một vụ tai nạn thảm khốc giữ xe mô tô và ô tô tải. Xe mô tô mang BKS 38K2 - 0286 do Nguyễn Tiến Phát (SN 1988, trú tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh và Nguyễn Đức Hùng (SN 1985, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh chở nhau lưu thông theo hướng Bắc - Nam đã tông trực diện vào ô tải BKS 30F - 8437 do Phạm Hữu Thanh (SN 1979, trú tại TP Thái Bình) điều khiển chạy hướng ngược lại.Hậu quả 2 nạn nhân Hùng và Phát tử nạn tại chỗ, xe máy mắc kẹt trước đầu ô tô tải. Do các nạn nhân và xe ô tô nằm giữa đường đã gây tắc nghẽn giao thông cục bộ khoảng hơn 1 giờ đồng hồ.21 giờ 15 phút tối 3/6, tại Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là một vụ tai nạn khác giữa xe khách và xe tải chở gỗ BKS 92K - 0169. Chiếc xe tải lưu thông theo hướng Bắc - Nam đang chạy bỗng dưng bị hỏng và dừng đột ngột khiến xe ô tô khách chạy ngược chiều không xử lý kịp đã tông trực diện làm tài xế và phụ xe tải mắc kẹt trong các bin.Hậu quả 17 hành khách trên xe khách và 2 người trên xe tải bị thương phải đưa đi cấp cứu. Trong đó có nhiều trường hợp bị thương nặng.Sau khi vụ tai nạn xảy ra CSGT Công an Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân lường giao thông và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.