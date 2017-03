40% dân không có việc làm sau khi bị thu hồi đất

“Công tác bồi thường có ba giai đoạn: trước, trong và sau khi bồi thường. Hiện nay chúng ta chủ yếu chỉ giải quyết hai giai đoạn đầu mà chưa quan tâm đúng mức đến giai đoạn sau cùng”- ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, đóng góp ý kiến tại hội thảo lấy ý kiến đóng góp các dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 do Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) và Ngân hàng Phát triển châu Á tổ chức tại TP.HCM ngày 18-2.

Những trường hợp không có công ăn việc làm sau tái định cư chủ yếu là các đối tượng đặc biệt như người nghèo, người già, cô đơn, trẻ em không có điều kiện học hành… Ông Hồng cho rằng cần có hẳn chính sách giải quyết các vấn đề liên quan sau khi bồi thường, tập trung vào các đối tượng này trong thời hạn ba năm.

Ông Lê Viết Hưng, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, nhận định bảng giá đất của Nhà nước hiện vẫn chênh lệch so với thị trường 20%-30%. Do đó, ông đề nghị cách tính tiền bồi thường khác là lấy bảng giá đất nhân với hệ số này. Ở mỗi địa phương, hệ số cụ thể ra sao sẽ do UBND tỉnh quy định.

Điều 10, dự thảo nghị định đưa ra hai phương án hỗ trợ, đào tạo, chuyển đổi nghề… đối với hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất. Theo đó, phương án 1 là người dân trong độ tuổi lao động được nhận tiền bồi thường và hỗ trợ đào tạo. Phương án 2 tương tự phương án 1, song việc hỗ trợ sẽ thực hiện đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi. Điều quan trọng là mức giá tính hỗ trợ sẽ không quá bốn lần mức giá đất cùng loại trong bảng giá đất đối với hai đô thị đặc biệt là TP.HCM và Hà Nội; không quá ba lần với các tỉnh, TP khác. Nhiều ý kiến cho rằng khi Nhà nước đã bồi thường gần sát với giá thị trường thì mức hỗ trợ như trên là quá cao và sẽ khó thực hiện.

Đại diện Tổng cục Đất đai cho rằng nếu chỉ tính hỗ trợ cho người trong độ tuổi lao động thì những người trên hoặc chưa tới tuổi sẽ không được tính đến. “Cần phải điều hòa lợi ích cho người nông dân chứ không thể bồi thường ngang giá. Đây là chính sách điều hòa chênh lệch địa tô cho người nông dân khi bị Nhà nước trưng dụng đất nông nghiệp” - vị đại diện khẳng định. Do có nhiều ý kiến chưa thống nhất, Bộ TN&MT đề xuất thêm một phương án thứ ba là giữ nguyên hỗ trợ 1,5-5 lần như quy định tại Nghị định 69/2009 để địa phương có ý kiến.

VIỆT HOA