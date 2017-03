40 ngày thẩm định xong giá đất thị trường?

Sở Tài chính TP.HCM vừa trình UBND TP dự thảo Quyết định quy định về trình tự thủ tục xác định tiền sử dụng đất theo giá thị trường khi cá nhân và tổ chức được giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Một đầu mối duy nhất

Theo dự thảo, trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Hội đồng Thẩm định giá TP tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá để ký hợp đồng thuê tư vấn theo quy định. Đơn vị tư vấn thẩm định và phát hành chứng thư không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng. Không quá 15 ngày làm việc sau khi nhận được chứng thư do đơn vị tư vấn lập, Hội đồng Thẩm định giá TP tiến hành thẩm định và trình UBND TP ban hành quyết định phê duyệt giá. Như vậy, tổng thời gian để xác định tiền sử dụng đất theo giá thị trường là 40 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Dự thảo quy định: Sau khi nhận được quyết định phê duyệt giá của TP, trong thời gian bảy ngày làm việc, Cục Thuế TP, chi cục thuế quận, huyện hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Sở Tài chính đề xuất chi phí đo vẽ sẽ được khấu trừ vào tiền sử dụng đất. Với đất dự án, tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt cũng được đề nghị khấu trừ vào tiền sử dụng đất.

Làm thủ tục nộp tiền sử dụng đất tại Chi cục Thuế quận 5, TP.HCM. Ảnh: HTD

Dự thảo khẳng định trừ trường hợp được áp dụng hệ số điều chỉnh tiền sử dụng theo Quyết định 28/2012 của UBND TP, mọi tổ chức và cá nhân được giao đất, cho thuê đất hay chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp nộp tiền sử dụng đất theo giá thị trường đều phải thực hiện theo thủ tục trên để xác định số tiền phải nộp.

Lo ngại ách tắc và khiếu nại

Theo dự thảo của Sở Tài chính, đầu mối duy nhất tại TP tiếp nhận và giải quyết việc xác định tiền sử dụng đất theo giá thị trường là Hội đồng Thẩm định giá TP. Hội đồng này sẽ chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn để thẩm định giá. Tất cả trường hợp đều phải được UBND TP phê duyệt sau khi hội đồng trình kết quả thẩm định.

Vấn đề đặt ra: Hiện có hàng ngàn hộ gia đình cá nhân, tổ chức muốn xác định tiền sử dụng đất nhưng chỉ có một đầu mối giải quyết duy nhất, sau đó còn phải được TP phê duyệt. Vậy có xảy ra ách tắc? “Hiện để có được chứng thư như trên, chúng tôi phải mất tới vài tháng. Nay có thêm một số lượng đông đảo là hộ gia đình cá nhân thì thời gian giải quyết có đảm bảo được thời hạn 40 ngày làm việc như dự thảo đề xuất?” - đại diện một số doanh nghiệp nêu ý kiến.

Ngoài ra, dự thảo còn chưa đề cập đến việc giải quyết tranh chấp khiếu nại trong thẩm định giá. Cơ quan nhà nước vừa thu tiền sử dụng đất, vừa thuê đơn vị thẩm định, vừa xét và trình duyệt giá, do đó việc khiếu nại của bên nộp là rất dễ xảy ra. Thực tế điều này từng xảy ra tại TP.HCM. Khi Cục Thuế TP thông báo số tiền sử dụng đất phải nộp theo kết quả do UBND TP duyệt, một doanh nghiệp đã không đồng ý vì cho rằng số tiền phải nộp chênh lệch quá xa so với kết quả thẩm định do họ thuê một đơn vị tư vấn khác lập. Vụ việc đến nay vẫn chưa giải quyết xong. Mới chỉ áp dụng cho khối doanh nghiệp mà đã rắc rối như thế, nay thêm hàng ngàn trường hợp hộ gia đình cá nhân thì số lượng vụ việc khiếu nại chắc chắn không nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề này lại chưa có hướng giải quyết thỏa đáng tại dự thảo của Sở Tài chính.

Hồ sơ hợp lệ để xác định tiền sử dụng đất theo dự thảo gồm: văn bản giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin quy hoạch kiến trúc; bản đồ hiện trạng vị trí đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.

CẨM TÚ