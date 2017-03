42 hộ dân đã được bố trí chỗ tạm cư

Trước đó đã có 36 hộ dân của nhà C8 được đưa về đây ở tạm sau vụ cháy. “UBND TP Hà Nội đã giao cho quận làm chủ đầu tư, thu dọn hiện trường đám cháy và đầu tư xây dựng khu đất 500 m2 này thành khu công viên cây xanh, phục vụ mục đích công cộng. Hiện TP đang xem xét bố trí chỗ tái định cư cho 42 hộ dân sống tại nhà C8” - ông Hoa nói.

Ông Hoa cho biết thêm, hiện UBND TP Hà Nội đã đồng ý về mặt chủ trương việc di dời tám khu nhà tập thể gỗ được xây dựng từ năm 1960 ở phường Chương Dương, Hoàn Kiếm để đảm bảo an toàn. Đất của các khu nhà này sẽ được sử dụng cho mục đích công cộng. Hiện UBND quận Hoàn Kiếm, Sở Xây dựng, Công ty Phát triển Nhà Hà Nội đang rà soát quỹ nhà tái định cư và lên phương án di dời, bố trí tái định cư cho hàng trăm hộ dân hiện đang sống trong các nhà gỗ này.

Từ đầu năm đến nay Hà Nội có 157 vụ cháy làm sáu người chết và 24 người bị thương với thiệt hại hơn 40 tỉ đồng (tăng bốn vụ so với năm ngoái). Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội Hoàng Quốc Định cho biết: Phần lớn các vụ cháy đều xảy ra ở khu vực nội thành (chiếm 58%) và chủ yếu rơi vào hộ sản xuất, kinh doanh (chiếm 90%) nhưng thiếu trang bị PCCC. Trong đó, nguyên nhân gây cháy do chập điện chiếm 45%, sử dụng lửa chiếm 20%... Riêng vụ cháy nhà C8 (phường Chương Dương, Hoàn Kiếm), nguyên nhân được xác định là do rò rỉ gas trong khi đun nấu.

TRỌNG PHÚ