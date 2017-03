42 tỉ đồng xây cầu Khe Ang

Cầu Khe Ang được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, có ba nhịp, rộng 9m, dài hơn 600m. Cầu có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, đường 2 đầu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp 4. Tổng mức đầu tư cầu gần 42 tỉ đồng được huy động từ nguồn vốn bảo trị đường bộ của trung ương, ngân sách tỉnh Nghệ An và các nguồn vốn khác. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 6 háng kể từ ngày khởi công.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Sở GTVT tỉnh Nghệ An phát lệnh khởi công cầu xây Khe Ang bắt qua Khe Ang (km46+300) đường tỉnh lộ 531 (thuộc địa phận xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Ảnh: NG.PHI.

Sở GTVT Nghệ An, cho biết tại vị trí cầu tràn Khe Ang là điểm đen về an toàn giao thông, hàng năm thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm khi mùa mưa lũ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan cần tăng cường giám sát thi công để công trình đạt chất lượng cao, đúng tiến độ và thông xe trong thời gian sớm nhất, trước mùa mưa, lũ sắp tới.

Vị trí cầu tràn Khe Ang – nơi từng là điểm đen về an toàn giao thông về mùa mưa, lũ, sẽ có cầu xây mới giúp học sinh đến trường và bà con nhân dân đi lại an toàn hơn.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, chiều 19-9-2013, ông Trương Văn Thái (59 tuổi, đội phó Đội Thanh tra giao thông số 3, thuộc Sở GTVT Nghệ An) lái xe Innova 7 chỗ ngồi, chở sáu người khác đi ăn giỗ. Khi xe qua cầu tràn Khe Ang thì gặp nước lũ chảy xiết, ông Thái vẫn cố điều khiển lách qua rào chắn, vượt nên xe bị nước cuốn trôi cả xe lẫn người. Ông Thái và một người khác mở cửa trước lao ra ngoài sống sót, chiếc xe và năm người còn lại bị nước nhấn chìm, thiệt mạng (3 phụ nữ và 2 trẻ nhỏ).

Ông Thái đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

ĐẮC LAM