43 năm tù cho các bị cáo cướp vàng của ông lão ăn mày

Sau gần một ngày xét xử, tòa tuyên các bị cáo phạm tội cướp tài sản, cụ thể bị cáo Trần Quốc Việt bị phạt 15 năm tù, Nguyễn Thái Tài 10 năm tù, Lê Đức Duy tám năm tù, Cao Văn Sang bảy năm tù và Trần Văn Thanh Danh ba năm tù. Riêng Nguyễn Thị Oanh (vợ của Việt, đang bỏ trốn), tòa sẽ xét xử khi bắt được về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có do có hành vi nhận, sử dụng tiền và nữ trang của Việt cướp được (55 triệu đồng).

Theo hồ sơ, ngày 21-12-2013, Việt cùng đồng bọn bàn bạc tìm cách lấy tài sản của ông lão ăn xin Nguyễn Văn Cưng (86 tuổi). Theo dõi, cả bọn thấy ông Cưng đang nằm ngủ ở sạp bán quần áo tại chợ thực phẩm huyện Tam Nông (thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông). Khoảng 22 giờ, Sang, Duy đứng bên ngoài cảnh giới cho Tài vào thăm dò xem ông Cưng đã ngủ chưa. Tài vào thăm dò liền bị ông Cưng phát hiện. Tài dùng tay bịt miệng ông Cưng để Việt lấy tài sản của ông này rồi chạy thoát.

Bị cướp tài sản, ông Cưng đến công an trình báo. Qua truy xét, công an bắt giữ Việt cùng đồng bọn. Quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng đã cướp của ông Cưng hơn 8,6 lượng vàng 24K trị giá hơn 262 triệu đồng.

GIA TUỆ