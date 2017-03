47 tân Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 (phần 2)

Dưới đây là danh sách 47 tân bí thư của 47 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2015-2020 (tiếp theo):

47 tân Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 (phần 1)



26/ Nam Định: Chiều 24/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XIX đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, bầu các chức danh chủ chốt. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

27/ Ninh Bình: Chiều 23/9, BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khoá XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình khóa XXI.

28/ Ninh Thuận: Chiều 24/9, tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

29/ Nghệ An: Chiều 13/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XVIII đã họp phiên thứ nhất và tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Hồ Đức Phớc tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

30/ Phú Thọ: Sáng 30/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã nghe công bố kết quả phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Theo đó, đồng chí Hoàng Dân Mạc được tín nhiệm tái cử giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

31/ Phú Yên: Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

32/ Quảng Nam: Chiều 14/10, tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang được tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

33/ Quảng Ninh: Sáng 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Đọc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

34/ Quảng Trị: Sáng 24/9, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã công kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

35/ Sơn La: Sau 3 ngày làm việc, chiều 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp phiên bế mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Hoàng Văn Chất tiếp tục được tín nhiệm bầu tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

36/ Tây Ninh: Sáng 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Lưu Quang được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

37/ Thái Bình: Ngày 25/9, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu đồng chí Phạm Văn Sinh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

38/ Thanh Hóa: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 71 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII.

39/ Trà Vinh: Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X công bố kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Trí Dũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2015-2020.

40/ Vĩnh Long: Ngày 19/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X nhiệm kỳ 2015- 2020 đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 51 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Rón được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa X nhiệm kỳ 2015-2020.

41/ Vĩnh Phúc: Ngày 15/10, BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

42/ Yên Bái: Chiều 30/9, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt. Đồng chí Phạm Duy Cường tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII.

43/ TP Cần Thơ: Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 16 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Trung được bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.



Ông Nguyễn Xuân Anh phát biểu nhậm chức bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

44/ TP Đà Nẵng: Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ XXI tiến hành bầu BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

45/ Quảng Ngãi: Tối 21/10, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt. Đồng chí Lê Viết Chữ tiếp tục tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

46/ Tiền Giang: Ngày 21/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Danh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

47/ An Giang: Ngày 22/10, tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2015-2020.