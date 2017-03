48 người nhập viện sau khi ăn đám giỗ chay

Đến chiều 15-3, vẫn còn bốn bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại BV Đa khoa huyện Tuy An (Phú Yên).

Trước đó, chiều tối 11-3, BV Đa khoa huyện Tuy An tiếp nhận cấp cứu 48 người bị ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân đều có triệu chứng sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy… Tất cả các bệnh nhân này đều đã ăn đám giỗ chay tại nhà ông Nguyễn Văn Chí (56 tuổi, ngụ thôn Xuân Lộc, xã An Xuân).



Theo ông Chí, ngày 10-3, gia đình ông tổ chức đám giỗ chay, có mời hơn 60 người là bà con hàng xóm, bạn bè đến dự. Bữa ăn giỗ chay do vợ ông Chí trực tiếp chế biến, có một số thực phẩm làm các món giả mặn như nem chua, chả lụa, gỏi… Đến chiều tối hôm sau, nhiều người đã ăn giỗ bắt đầu có triệu chứng sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy.

Do số lượng người có cùng triệu chứng ngộ độc nhiều nên UBND xã An Xuân đã huy động ô tô đưa các bệnh nhân đến cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Tuy An.

Theo ông Dương Ấn Độ, Trưởng thôn Xuân Lộc, có bốn trường hợp cả gia đình phải nhập viện cấp cứu, riêng gia đình ông Nguyễn Văn Chí có đến 10 người phải nhập viện. Trong số những người nhập viện cấp cứu, người cao tuổi nhất là 94 tuổi, nhỏ nhất sáu tuổi.

Trao đổi với PV chiều 15-3, BS Phan Vũ Nhân, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, cho biết sau khi nhận thông tin vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trên, Sở đã giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Phú Yên điều tra, lấy mẫu, gửi xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm.