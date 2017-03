496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Chiều 9-6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV. Theo đó, 496 người đã được cử tri lựa chọn bầu làm ĐBQH khóa XIV, trong 870 ứng cử viên.

Trong số người trúng cử có 160 người là ĐBQH khóa XIII tái cử, 317 người tham gia QH lần đầu, 21 người là người ngoài Đảng, gần 100 người là ủy viên Trung ương Đảng khóa XII…

21 người ngoài Đảng, 2 người tự ứng cử trúng cử

Trình bày nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XIV, ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác ĐB của QH, cho hay: Tổng số ĐBQH trúng cử vào khóa XIV là 496 người. Như vậy cuộc bầu cử này bầu thiếu bốn ĐBQH so với dự kiến ở bốn tỉnh Sóc Trăng, Sơn La, Lâm Đồng, Đồng Nai - mỗi tỉnh bầu thiếu một ĐBQH so với số được phân bổ.

Trong đó, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu trúng cử 182 người, ít hơn so với dự kiến 15 người. Đại biểu tự ứng cử hai người, giảm 0,4% so với khóa XIII. Đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) 71 người, cao hơn 21 người so với dự kiến;…

Cũng theo ông Túy, trong 496 người trúng cử có 21 người là người ngoài Đảng (tỉ lệ 4,2%), giảm 50% so với khóa XIII (42 người, tỉ lệ 8,4%).

Số người trúng cử hiện là ủy viên Trung ương Đảng khóa XII là gần 100 người, trong đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tỉ lệ phiếu bầu là 86,47%. Con số này với Chủ tịch nước Trần Đại Quang là 75,08%. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đạt tỉ lệ phiếu bầu 99,48% và con số này ở Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân là 91,46%…

Liên quan đến 15 người do trung ương giới thiệu không trúng cử ĐBQH khóa XIV, ông Trần Văn Túy cho hay trong số này có chín người dự kiến là ĐBQH chuyên trách. Điều này ảnh hưởng nhất định bước đầu đến chuẩn bị nhân sự nhưng mức độ ảnh hưởng không nhiều. “Qua quá trình hoạt động của QH tới đây cũng sẽ bổ sung số ĐB chuyên trách để QH ngày càng mạnh hơn” - ông Túy nói.





Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trả lời báo chí tại họp báo ngày 9-6. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Cuộc bầu cử thành công

Trả lời báo chí về báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tại phiên họp thứ 6 (diễn ra ngày 8-6) nhận định “có tình trạng bầu hộ, bầu thay” và điều này có làm ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử hay không, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho hay: “Có nơi bầu hộ, bầu thay ảnh hưởng đến kết quả bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã hủy kết quả, yêu cầu bầu lại. Việc bầu cử đến nay triển khai đúng quy định của pháp luật”.

Bổ sung, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cho hay trường hợp vi phạm nghiêm trọng đó là ở khu vực bỏ phiếu số 2, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang. Kết quả bỏ phiếu ở đây đã phải hủy và phải tiến hành bầu cử lại. Hiện các cơ quan pháp luật cũng đang xem xét vi phạm này.

Phát biểu kết thúc cuộc họp báo, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nêu rõ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.