5 loại tiếng ồn trên xe hơi không thể bỏ qua

Tiếng lạch cạch từ khu vực bánh xe



Âm thanh phát ra thường xuyên tại khu vực bánh, với tần xuất thay đổi theo tốc độ là dấu hiệu cho thấy bi mai-ơ hoặc bi cầu đã gặp sự cố. Nếu làm ngơ trước dấu hiệu này đôi khi phải đối mặt với tình huống bánh bị bó cứng hoặc văng khỏi xe. Trong điều kiện không khí ẩm, má phanh phồng nhẹ, lực ép lên đĩa phanh tạo tiếng ồn khó chịu. Tuy nhiên, hiện tượng này sẽ kết thúc sau vài lần đạp, má phanh nóng và khô trở lại. Còn tiếng lọc cọc xuất hiện ở bánh trước khi xe vào cua chứng tỏ trục láp mòn.

Cơ cấu phanh kêu



Thông thường, ngay cả khi đạp phanh, cơ cấu phanh làm việc tương đối êm. Nhưng nếu xuất hiện tiếng rít ở vị trí này, có thể má phanh mòn quá mức. Nếu không được thay thế, đĩa phanh có nguy cơ bị cào xước, bên cạnh đó quãng đường phanh sẽ giảm, thậm chí xe mất phanh.



Động cơ rít vì nóng



Tiếng rít dưới nắp ca-pô xuất hiện khi lái hoặc vừa tắt máy điều đó có nghĩa rằng động cơ đang bị quá nhiệt hoặc nước làm mát rò rỉ ra ngoài. Kiểm tra lại đồng hồ báo nhiệt độ trên bảng táp-lô để xác định lại tình hình.







Động cơ rít khi quá nhiệt hoặc nước làm mát bị rò rỉ.

Tiếng lách cách bên trong động cơ

Ống xả kêu khi xe chạy

Theo Thế Hoàng (VNE)



Nếu ngoan cố có thể gây ra những hư hại trầm trọng cho động cơ. Cẩn trọng khi mở nắp ca-pô. Dấu hiệu rò rỉ nước làm mát trên động cơ, tại các điểm kết nối, hay ở dàn làm mát sẽ được phát hiện dễ dàng khi máy còn nóng. Vì khi đó khe hở lớn, nước rỉ ra ngoài nhiều.Việc vội vàng tháo nắp bộ tản nhiệt hoặc bình chứa phụ để bổ sung thêm nước khi còn nóng có thể gây bỏng. Cần khắc phục điểm rò rỉ trước khi bổ sung thêm nước. Lưu ý rằng có 2 loại nước làm mát phổ biến hiện nay, loại màu xanh chứa chất chống ôxi hóa có nguồn gốc vô cơ, còn màu cam chứa chất chống ôxi hóa từ hữu cơ. Việc đổ lẫn 2 loại này sẽ tạo ra chất kết tủa bên trong hệ thống làm mát.Động cơ có thể tạo ra nhiều tiếng ồn, nhưng nếu xuất hiện tiếng lách cách thì đó là dấu hiệu cho thấy dầu bôi trơn đang ở mức thấp hoặc áp suất dầu không đạt. Tiếng lách cách là do va đập của bộ truyền động van (xu-páp). Áp suất dầu thấp có thể do ít dầu trong các-te, bơm gặp sự cố hoặc con đội thủy lực có vấn đề. Tiếng ồn nghe rõ ở khu vực nắp máy.Dừng động cơ, rồi chờ vài phút trước khi kiểm tra mức dầu trong các-te. Nếu phát hiện thấy mức dầu thấp cần bổ sung thêm, tìm và khắc phục các vị trí rò rỉ. Tuyệt đối không chạy xe hoặc khi đèn cảnh báo sáng hoặc đồng hồ chỉ thị áp suất dầu đang ở mức thấp.Tiếng va đập bên trong động cơ cũng là một tin xấu vì cho thấy các khớp nối bên trong (trục khuỷu - thanh truyền, thanh truyền - pít-tông…) đã bị mòn nhiều.Đôi khi tiếng gõ xuất hiện khi tải nặng, tăng tốc hoặc đang leo dốc. Đó là hiện tượng kích nổ mà nguyên nhân có thể do dùng xăng có trị số ốc-tan thấp, động cơ quá nhiệt, bộ điều chỉnh đánh lửa gặp sự cố hoặc cảm biến chống kích nổ đã hỏng.Nếu ống xả bục, xe trở nên ầm ĩ mỗi khi tăng tốc. Ngoài những âm thanh khó chịu, khí CO chưa được xử lý lọt vào trong ca-bin có thể gây ngộ độc. Chỉ với nồng độ 0.08% CO có thể gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hay choáng váng trong 2 giờ. Còn nếu nồng độ CO lên tới 1% sẽ gây tử vong cho con người trong chưa đầy 3 phút.